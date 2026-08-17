Keiko Fujimori acudió a Villa El Salvador para monitorear las inundaciones provocadas por lluvias y colapso de viviendas. Foto: GEC
Keiko Fujimori acudió a Villa El Salvador para monitorear las inundaciones provocadas por lluvias y colapso de viviendas. Foto: GEC
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Redacción Gestión
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Ante las lluvias intensas que han provocado inundaciones en calles y viviendas de distritos de Lima Sur como Chorrillos, San Juan de Miraflores y Villa El Salvador, el Gobierno anunció una serie de medidas que permitan acelerar los trabajos de recuperación.

La presidenta Keiko Fujimori acudió a VES y adelantó que se declarará en estado de emergencia los distritos y regiones afectados por las lluvias causadas por la DANA Aníbal —depresión aislada en niveles altos que se traducen en lluvias, granizo y nevadas en la sierra central y sur del país hasta, por lo menos, el 18 de agosto—.

“Lo han perdido todo. Hay muchas pérdidas materiales”, dijo la jefa de Estado.

Lluvias en Lima Sur dejan aniegos, daños en viviendas y suspensión de clases. Foto: difusión
Lluvias en Lima Sur dejan aniegos, daños en viviendas y suspensión de clases. Foto: difusión

En esa línea, sostuvo que se realizará una reestructuración de Sedapal para atender el problema estructural sobre la matriz de desagüe en Villa El Salvador, un problema que no ha sido atendido por las autoridades pese al reclamo de varios años.

“Vamos a tener que hacer una reestructuración de Sedapal porque lo vienen denunciando desde hace 10 años y no han hecho nada”, señaló.

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Fujimori Higuchi indicó que, ante la amenaza de un eventual sismo de alta magnitud en medio del deterioro de viviendas por los aniegos, Defensa Civil (Indeci) se encargará de analizar las estructuras y dar las recomendaciones adecuadas. Aseguró que el Ministerio de Vivienda “apoyará” a las familias afectadas.

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