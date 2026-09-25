Morosos en edificios: ¿pueden publicar sus nombres en WhatsApp, ascensores | Foto: Generada con IA - ChatGPT
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Gerardo Rosales Diaz
mailGerardo Rosales Diaz

Dejar de pagar las cuotas de mantenimiento puede llevar a que el nombre de un propietario termine en una lista de morosos del edificio. Sin embargo, una cosa es que los residentes conozcan quién mantiene una deuda y otra que esa información pueda hacerse pública sin límites. ¿Puede colocarse la lista en cualquier área común? ¿Compartirse por WhatsApp? ¿Publicarse en redes sociales?

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