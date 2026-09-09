PDU Lima Este: nuevas reglas para propietarios e inmobiliarias | Foto: Generada con IA - ChatGPT
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Gerardo Rosales Diaz
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Lima Este se prepara para tener nuevas reglas sobre cómo podrán desarrollarse y aprovecharse los terrenos durante los próximos años. El proyecto del Plan de Desarrollo Urbano de Lima Este 2026-2036 ya culminó su etapa de consulta pública, pero su versión definitiva aún no ha sido aprobada. Mientras se espera el documento final, la propuesta sometida a consulta anticipa cambios relevantes para propietarios y desarrolladores inmobiliarios.

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