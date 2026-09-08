La Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes acordó citar al ministro Rafael Rey para el próximo 15 de septiembre. El ministro Mauricio Arnillas también deberá responder ante la comisión por la gestión del sector Vivienda, aunque la fecha de su presentación aún está pendiente. Foto: Congreso.
La Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes acordó citar al ministro Rafael Rey para el próximo 15 de septiembre. El ministro Mauricio Arnillas también deberá responder ante la comisión por la gestión del sector Vivienda, aunque la fecha de su presentación aún está pendiente. Foto: Congreso.
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Redacción Gestión
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La Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes, de la , acordó citar a los ministros y , para que informen sobre la gestión que vienen realizando al frente de sus respectivos sectores.

La decisión fue adoptada por unanimidad, con 18 votos a favor, durante una sesión presidida por el diputado Luis Quispe Candia, del Partido del Buen Gobierno.

Los ministros serán convocados en fechas distintas. El deberá presentarse ante la comisión el próximo martes 15 de septiembre. En tanto, la fecha para la presentación del ministro de Vivienda será establecida en una próxima sesión.

Durante la jornada, la comisión también sometió a votación el informe correspondiente a los sectores de infraestructura y vivienda del proyecto de ley mediante el cual el Poder Ejecutivo solicita la delegación de facultades legislativas para impulsar la modernización del Estado y la economía del país.

La Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes acordó citar al ministro Rafael Rey para el próximo 15 de septiembre. El ministro Mauricio Arnillas también deberá responder ante la comisión por la gestión del sector Vivienda, aunque la fecha de su presentación aún está pendiente. Foto: Congreso.
La Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes acordó citar al ministro Rafael Rey para el próximo 15 de septiembre. El ministro Mauricio Arnillas también deberá responder ante la comisión por la gestión del sector Vivienda, aunque la fecha de su presentación aún está pendiente. Foto: Congreso.

El informe no fue aprobado. La votación registró seis votos a favor, 11 en contra y dos abstenciones. El legislador Gilmer Trujillo, de Fuerza Popular, planteó una reconsideración, pero su pedido no obtuvo respaldo.

Grupo de trabajo para fiscalizar infraestructura

En otro momento de la sesión, la comisión aprobó por unanimidad la propuesta del diputado Jhon Valqui, de Fuerza Popular, para crear un grupo de trabajo encargado del seguimiento, control y fiscalización de la infraestructura pública local y regional.

Asimismo, el diputado Ángel Meneses Crispín, de Ahora Nación, sustentó la Proposición Legislativa 00010-2026-2031-CD, orientada a proteger el vehículo del taxista independiente como única herramienta de trabajo y establecer criterios de proporcionalidad para el internamiento vehicular.

Posteriormente, Meneses presentó la Proposición Legislativa 00014-2026-2031-CD, que plantea la creación del Tribunal Administrativo de Tránsito y Transporte. Según la propuesta, este organismo sería la instancia especializada de segunda y última instancia administrativa en asuntos relacionados con el tránsito y el transporte terrestre.

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