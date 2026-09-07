TC delimita las competencias del Congreso y el Ejecutivo respecto a la creación de gastos y el uso de recursos estatales. (Foto: GEC)
TC delimita las competencias del Congreso y el Ejecutivo respecto a la creación de gastos y el uso de recursos estatales. (Foto: GEC)
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Ejecutivo a la cabeza

El magistrado indicó que los integrantes del TC deliberaron cerca de seis meses para llegar a una sentencia sobre este tema, “con una importante cantidad de votos” que marcó “pautas institucionales de manera clara”.

“El responsable del manejo de la hacienda pública es el Ejecutivo y, en todo caso, cualquier coordinación tiene que darse dentro de esta interdependencia o esta coordinación”, dijo para RPP.

Hernández aclaró también que la interpretación que durante mucho tiempo el Congreso de la República utilizó para “ir más allá en el manejo de la hacienda pública” lo generó el TC anterior.

, expresó.

En cuanto a las demandas de inconstitucionalidad que presentaría el Ejecutivo sobre recientes leyes aprobadas por el Congreso anterior y sin financiamiento identificado, Hernández consideró que ese tema será parte de lo que analice el TC.

“La pregunta es qué hacer con lo que ya se creó. Eso ya es otra discusión porque el TC no puede ir de oficio”, manifestó.

Caso Petroperú

De otro lado, Hernández detalló que su institución espera resolver el caso sobre la reorganización patrimonial de Petroperú en 30 días hábiles.

, finalizó.

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