El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Pedro Hernández, recordó la sentencia emitida por el colegiado con respecto a la iniciativa de gasto en el Estado y precisó que el responsable del manejo de la hacienda pública es únicamente el Poder Ejecutivo.

Ejecutivo a la cabeza

El magistrado indicó que los integrantes del TC deliberaron cerca de seis meses para llegar a una sentencia sobre este tema, “con una importante cantidad de votos” que marcó “pautas institucionales de manera clara”.

“El responsable del manejo de la hacienda pública es el Ejecutivo y, en todo caso, cualquier coordinación tiene que darse dentro de esta interdependencia o esta coordinación” , dijo para RPP.

Hernández aclaró también que la interpretación que durante mucho tiempo el Congreso de la República utilizó para “ir más allá en el manejo de la hacienda pública” lo generó el TC anterior.

“Creo que ahí se abrió una ventana que después se fue ampliando más y terminó como casi una puerta donde los proyectos continuaban. Justamente, frente a esa realidad y los problemas que se generaron, el TC decidió entrar en el tema, pero no es que nosotros abrimos ni la ventana ni la puerta, ese es un primer tema que hay que aclarar”, expresó.

En cuanto a las demandas de inconstitucionalidad que presentaría el Ejecutivo sobre recientes leyes aprobadas por el Congreso anterior y sin financiamiento identificado, Hernández consideró que ese tema será parte de lo que analice el TC.

“La pregunta es qué hacer con lo que ya se creó. Eso ya es otra discusión porque el TC no puede ir de oficio”, manifestó.

Caso Petroperú

De otro lado, Hernández detalló que su institución espera resolver el caso sobre la reorganización patrimonial de Petroperú en 30 días hábiles.

“Estamos dentro de los 30 días para emitir la sentencia. Y estamos ya aperturando la deliberación del caso (...). Son 30 días hábiles, según el reglamento. Entiendo que hay premura de la opinión pública para que eso se resuelva pronto, pero estamos dando el plazo que el tiempo amerita, es un tema bastante complejo”, finalizó.