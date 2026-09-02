El Tribunal Constitucional (TC) elegirá hoy, miércoles 2 de septiembre, a su nuevo presidente en reemplazo de Helder Domínguez Haro, quien asumió el cargo en junio pasado, tras la renuncia de Luz Pacheco Zerga el pasado 27 de mayo.

De acuerdo con la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el titular del organismo es elegido por los siete magistrados que lo conforman, a través de una votación secreta que se lleva a cabo en una sesión plenaria, señala un artículo de Exitosa.

Los siete magistrados que tendrán la labor de definir al nuevo presidente son Helder Domínguez Haro, Francisco Morales Saravia, Gustavo Gutiérrez Ticse, Luz Pacheco Zerga, Manuel Monteagudo Valdez, César Ochoa Cardich y Pedro Alfredo Hernández Chávez.

¿Cómo es el procedimiento?

En primera votación, se necesitan no menos de cinco votos. Si no se llega a este quorum, se pasa a una segunda votación, en donde se elige a quien obtiene mayor número de votos. En caso de empate se efectúa una última votación.

Ahora, si el empate se repite, se elige al candidato de mayor antigüedad en el cargo y, en caso de igualdad, al de mayor antigüedad en la colegiación profesional.

Cabe mencionar que, el cargo de presidente del Tribunal Constitucional dura dos años y solo puede reelegirse sólo por un año más.

Elección del vicepresidente

Ahora, para la elección del vicepresidente del TC, se toma en cuenta el mismo procedimiento. Entre sus funciones está reemplazar al presidente en caso de ausencia temporal u otro impedimento.

En caso de vacancia, el vicepresidente concluye el período del presidente; para este último caso, en defecto del vicepresidente, el magistrado más antiguo en el cargo y, en caso de igual antigüedad, el de mayor edad lo sustituye en caso de ausencia temporal u otro impedimento.



