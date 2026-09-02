Tribunal Constitucional. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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El Tribunal Constitucional (TC) elegirá hoy, miércoles 2 de septiembre, a su nuevo presidente en reemplazo de Helder Domínguez Haro, quien asumió el cargo en junio pasado, tras la renuncia de Luz Pacheco Zerga el pasado 27 de mayo.

señala un artículo de .

Los siete magistrados que tendrán la labor de definir al nuevo presidente son Helder Domínguez Haro, Francisco Morales Saravia, Gustavo Gutiérrez Ticse, Luz Pacheco Zerga, Manuel Monteagudo Valdez, César Ochoa Cardich y Pedro Alfredo Hernández Chávez.

¿Cómo es el procedimiento?

En primera votación, se necesitan no menos de cinco votos. Si no se llega a este quorum, se pasa a una segunda votación, en donde se elige a quien obtiene mayor número de votos. En caso de empate se efectúa una última votación.

Cabe mencionar que, el cargo de presidente del Tribunal Constitucional dura dos años y solo puede reelegirse sólo por un año más.

Elección del vicepresidente

Ahora, para la elección del vicepresidente del TC, se toma en cuenta el mismo procedimiento. Entre sus funciones está reemplazar al presidente en caso de ausencia temporal u otro impedimento.

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