Este martes 22 de septiembre se realizará la segunda jornada del debate entre candidatos a la alcaldía de Lima Metropolitana. El encuentro organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se desarrollará también a las 8:00 pm en la Biblioteca Nacional del Perú, ubicada en San Borja.
En la víspera se presentaron 13 candidatos para exponer sus planes de gobierno y atender algunas interrogantes planteadas por la ciudadanía ante la amenaza de El Niño, la delincuencia, transparencia administrativa y oportunidades de crecimiento.
¿Qué candidatos a la alcaldía de Lima participarán en el debate?
Son 13 las organizaciones políticas que participarán en la segunda jornada del debate electoral. Estos son:
- Partido Frente de la Esperanza 2021: Elizabeth María del Rosario León Chinchay
- Partido Aprista Peruano: Mónica Yadira Yaya Luyo
- Partido Político Nacional Perú Libre: representante del partido
- Renovación Popular: representante del partido
- Alianza Electoral Venceremos: Juan Carlos Alvarado Mestanza
- Fuerza Ciudadana: Rubén Daniel Bonilla Espinoza
- Progresemos: Luis Miguel Llanos Carrillo
- Partido Popular Cristiano (PPC): Edgardo Renán De Pomar Vizcarra
- Avanza País - Partido de Integración Social: Francis Allison Oyague
- Acción Popular: Carlos Alberto Tejada Noriega
- Visión Perú: Santiago Rosendo Abarca León
- Fuerza Popular: Samuel Marcos Daza Taype
- Partido del Buen Gobierno: Carlos Gallardo Neyra
Vale añadir que Rafael López Aliaga (RP) y Yuri Castro (PL) van como primeros regidores al no tener candidatos a la alcaldía.
Bloques para el debate
El JNE determinó cuatro bloques para la jornada del debate. Después del primer bloque de presentación, en el segundo los candidatos interactuarán entre sí en diversos mano a mano:
- APRA vs. Avanza País
- Progresemos vs. Acción Popular
- Renovación Popular vs. Fuerza Popular
- Partido Popular Cristiano vs. Venceremos
- Fuerza Ciudadana vs. Frente de la Esperanza vs. Perú Libre
- Fuerza Ciudadana vs. Frente de la Esperanza vs. Perú Libre
Para el tercer bloque, correspondiente a la pregunta ciudadana, los choques serán:
- Frente de la Esperanza vs. Fuerza Ciudadana
- APRA vs. Progresemos
- Fuerza Popular vs. Venceremos
- Perú Libre vs. Acción Popular
- Partido Popular Cristiano vs. Renovación Popular
- Visión Perú vs. Partido del Buen Gobierno vs. Avanza País
En la segunda parte de este tercer bloque:
- Renovación Popular vs. Partido Popular Cristiano
- Visión Perú vs. Perú Libre
- Fuerza Ciudadana vs. Progresemos
- Acción Popular vs. APRA
- Partido del Buen Gobierno vs. Fuerza Popular
- Venceremos vs. Frente de la Esperanza vs. Avanza País
Finalmente, en el cuarto bloque, los candidatos darán un mensaje a la ciudadanía por el lapso de un minuto:
- Avanza País
- Venceremos
- Fuerza Popular
- Progresemos
- Partido del Buen Gobierno
- Partido Popular Cristiano
- Acción Popular
- Frente de la Esperanza
- Perú Libre
- APRA
- Fuerza Ciudadana
- Visión Perú
- Renovación Popular
¿Candidatos que fueron alcaldes podrán participar?
Roberto Burneo, presidente del JNE, adelantó que se deberá respetar la decisión que tome el Pleno de este organismo respecto a aquellos candidatos a primer regidor que ocuparon la alcaldía en el periodo anterior, lo que —a criterio de algunos expertos y aspirantes— se trata de una reelección encubierta. Entre ellos figura Rafael López Aliaga.
“No vamos a permitir, bajo ninguna circunstancia, ninguna presión política, ninguna presión de ninguna índole en torno a las decisiones que el pleno del jurado pueda tomar en la medida del marco normativo y el marco constitucional e interpretativo que tiene el pleno del Jurado Nacional de Elecciones”, dijo a los medios.