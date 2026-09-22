Este martes 22 de septiembre se realizará la segunda jornada del debate entre candidatos a la alcaldía de Lima Metropolitana. El encuentro organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se desarrollará también a las 8:00 pm en la Biblioteca Nacional del Perú, ubicada en San Borja.

En la víspera se presentaron 13 candidatos para exponer sus planes de gobierno y atender algunas interrogantes planteadas por la ciudadanía ante la amenaza de El Niño, la delincuencia, transparencia administrativa y oportunidades de crecimiento.

¿Qué candidatos a la alcaldía de Lima participarán en el debate?

Son 13 las organizaciones políticas que participarán en la segunda jornada del debate electoral. Estos son:

Partido Frente de la Esperanza 2021: Elizabeth María del Rosario León Chinchay

Partido Aprista Peruano: Mónica Yadira Yaya Luyo

Partido Político Nacional Perú Libre: representante del partido

Renovación Popular: representante del partido

Alianza Electoral Venceremos: Juan Carlos Alvarado Mestanza

Fuerza Ciudadana: Rubén Daniel Bonilla Espinoza

Progresemos: Luis Miguel Llanos Carrillo

Partido Popular Cristiano (PPC): Edgardo Renán De Pomar Vizcarra

Avanza País - Partido de Integración Social: Francis Allison Oyague

Acción Popular: Carlos Alberto Tejada Noriega

Visión Perú: Santiago Rosendo Abarca León

Fuerza Popular: Samuel Marcos Daza Taype

Partido del Buen Gobierno: Carlos Gallardo Neyra

Vale añadir que Rafael López Aliaga (RP) y Yuri Castro (PL) van como primeros regidores al no tener candidatos a la alcaldía.

Bloques para el debate

El JNE determinó cuatro bloques para la jornada del debate. Después del primer bloque de presentación, en el segundo los candidatos interactuarán entre sí en diversos mano a mano:

APRA vs. Avanza País

Progresemos vs. Acción Popular

Renovación Popular vs. Fuerza Popular

Partido Popular Cristiano vs. Venceremos

Fuerza Ciudadana vs. Frente de la Esperanza vs. Perú Libre

Fuerza Ciudadana vs. Frente de la Esperanza vs. Perú Libre

Para el tercer bloque, correspondiente a la pregunta ciudadana, los choques serán:

Frente de la Esperanza vs. Fuerza Ciudadana

APRA vs. Progresemos

Fuerza Popular vs. Venceremos

Perú Libre vs. Acción Popular

Partido Popular Cristiano vs. Renovación Popular

Visión Perú vs. Partido del Buen Gobierno vs. Avanza País

En la segunda parte de este tercer bloque:

Renovación Popular vs. Partido Popular Cristiano

Visión Perú vs. Perú Libre

Fuerza Ciudadana vs. Progresemos

Acción Popular vs. APRA

Partido del Buen Gobierno vs. Fuerza Popular

Venceremos vs. Frente de la Esperanza vs. Avanza País

Finalmente, en el cuarto bloque, los candidatos darán un mensaje a la ciudadanía por el lapso de un minuto:

Avanza País

Venceremos

Fuerza Popular

Progresemos

Partido del Buen Gobierno

Partido Popular Cristiano

Acción Popular

Frente de la Esperanza

Perú Libre

APRA

Fuerza Ciudadana

Visión Perú

Renovación Popular

¿Candidatos que fueron alcaldes podrán participar?

Roberto Burneo, presidente del JNE, adelantó que se deberá respetar la decisión que tome el Pleno de este organismo respecto a aquellos candidatos a primer regidor que ocuparon la alcaldía en el periodo anterior, lo que —a criterio de algunos expertos y aspirantes— se trata de una reelección encubierta. Entre ellos figura Rafael López Aliaga.

“No vamos a permitir, bajo ninguna circunstancia, ninguna presión política, ninguna presión de ninguna índole en torno a las decisiones que el pleno del jurado pueda tomar en la medida del marco normativo y el marco constitucional e interpretativo que tiene el pleno del Jurado Nacional de Elecciones”, dijo a los medios.