El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, aseguró que las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) del próximo 4 de octubre se desarrollarán con transparencia y las garantías necesarias para que los resultados reflejen la voluntad de los ciudadanos.

Burneo destacó el trabajo desplegado por el organismo electoral ante un proceso que cuenta con más de 100,000 candidatos inscritos.

“Hemos fortalecido toda nuestra línea de trabajo y estamos seguros de que este 4 de octubre se va a llevar un proceso totalmente limpio, con todas las garantías , y la única preocupación que va a tener el ciudadano es ir a votar por su candidato”, afirmó a Andina y al Diario Oficial El Peruano.

El titular del JNE señaló que actualmente se encuentran desplegados 91 Jurados Electorales Especiales (JEE) en todo el país, además de un amplio contingente de personal que participa en las distintas tareas vinculadas con la organización de los comicios.

“Es una organización muy grande, donde no solo participa el Jurado Nacional de Elecciones, porque con todo el sistema electoral haría un poco más larga la descripción de todo lo que significa la organización del proceso más complejo que hemos tenido en la historia”, indicó.

El JNE desplegó 91 Jurados Electorales Especiales en todo el país para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.(Foto: Manuel Melgar / GEC)

Un proceso con mayor complejidad

Burneo explicó que las elecciones regionales y municipales tienen características particulares que hacen más compleja su organización. Entre ellas, mencionó que existe un menor margen de tiempo para cumplir los distintos hitos previstos en el cronograma electoral en comparación con las elecciones generales.

Otro de los desafíos está relacionado con el traslado del material electoral hacia las zonas más alejadas del país. Si bien en esta elección no habrá votación en el extranjero, el despliegue logístico incluye lugares como el distrito de Santa Rosa, ubicado en la zona de la triple frontera con Colombia y Brasil.

Tras la jornada de votación, se realizará el repliegue del material electoral y posteriormente el conteo de los votos.

“Es un proceso bastante complejo y dinámico que involucra todas las capacidades del sistema electoral”, sostuvo Burneo.

¿Qué se elegirá?

Las Elecciones Regionales y Municipales se realizarán el domingo 4 de octubre. Los ciudadanos elegirán gobernadores, vicegobernadores y consejeros regionales, además de alcaldes y regidores provinciales y distritales.

En total, serán aproximadamente 13,000 autoridades las que resultarán elegidas para el próximo periodo.

En las elecciones regionales, una fórmula deberá obtener más del 30% de los votos válidos para ser elegida en primera vuelta. Si ninguna alcanza ese porcentaje, las dos fórmulas con mayor votación pasarán a una segunda elección.