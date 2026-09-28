La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados convocó a una sesión no ordinaria para el martes 29 y miércoles 30 de septiembre, con el objetivo de continuar con el análisis del pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo.

Durante ambas jornadas, el grupo de trabajo discutirá el dictamen correspondiente a la solicitud del Gobierno, que plantea una delegación de facultades por 120 días para emitir normas en distintas materias.

El Ejecutivo presentó su solicitud el pasado 31 de agosto. Desde entonces, la Comisión de Constitución inició la revisión del documento y recibió a representantes del Gobierno para conocer los alcances de la propuesta.

¿Qué se verá el martes 29?

La sesión, programada para las 2 p.m., comprenderá las siguientes materias:

Penal, procesal penal, ejecución penal, policial, seguridad ciudadana, orden interno, penitenciaria y migratoria.

Micro y pequeñas empresas.

Laboral y promoción del empleo.

Simplificación administrativa, eliminación de barreras burocráticas, calidad regulatoria y transformación digital.

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados continuará esta semana con la evaluación del pedido de facultades presentado por el Ejecutivo. Foto: Andina.

¿Qué se verá el miércoles 30?

La reunión, prevista para las 9 a. m., abordará las siguientes materias:

Desarrollo productivo, innovación, agraria y riego.

Recursos hídricos e infraestructura hidráulica.

Pesquera, acuícola, minería, turismo, hidrocarburos y electricidad.

Ambiental, recursos naturales e infraestructura productiva industrial.

¿Qué recomendaron las comisiones?

Como parte de la evaluación del pedido, las comisiones parlamentarias emitieron recomendaciones sobre las materias comprendidas en la solicitud.

Recomendaron otorgar facultades en: Ambiente; Defensa; y Desarrollo Agrario.

Recomendaron no otorgar facultades en: Energía y Minas; Producción; Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital; Infraestructura, Vivienda y Transportes; Trabajo y Seguridad Social; Justicia y Derechos Humanos; Defensa del Consumidor; y Economía.

En el caso de Modernización del Estado, la recomendación fue otorgar las facultades de manera parcial.

Audiencia ciudadana

Como parte del proceso de evaluación, la Comisión de Constitución llevó a cabo el 22 de septiembre una audiencia ciudadana en la que recogió las posiciones de diputados, especialistas y representantes de distintos sectores respecto al pedido de facultades presentado por el Ejecutivo.

LEA TAMBIÉN: Confiep exhorta al Congreso acelerar evaluación de facultades solicitadas por el Gobierno

El dictamen será retomado esta semana luego de que su discusión quedara pendiente en la sesión programada previamente. Los integrantes de la comisión deberán revisar las materias incluidas en la solicitud y establecer qué alcances tendrá finalmente el documento que será elevado al Pleno.

Tras su aprobación en la comisión, el dictamen continuará con el procedimiento parlamentario correspondiente en la Cámara de Diputados. Su contenido establecerá las materias y condiciones bajo las cuales avanzará la solicitud del Gobierno.