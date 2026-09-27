La presidenta de la República, Keiko Fujimori, afirmó este domingo 27 de septiembre que el Gobierno continuará avanzando en sus acciones frente a la criminalidad organizada mientras espera que el Poder Legislativo otorgue las facultades solicitadas por el Ejecutivo, las cuales, según afirmó, permitirán endurecer las penas y actuar con mayor fuerza frente a las bandas criminales.

“Estamos esperando facultades de parte del Congreso. Estamos demostrando paciencia porque llevan semanas. Sin embargo, nosotros seguimos avanzando más allá de lo que ellos digan”, manifestó.

Como se recuerda, el plazo reglamentario de 15 días hábiles para dictaminar el pedido de delegación de facultades legislativas venció formalmente el 22 de septiembre de 2026. El pedido formal del Ejecutivo ingresó el 1 de septiembre del presente.

La presidenta Comisión de Constitución, Giannina Avendaño (Juntos por el Perú), indicó que su equipo técnico se dedicará a la elaboración del dictamen referente al pedido de facultades legislativassolicitado por el Poder Ejecutivo.

LEA TAMBIÉN: Comisión de Constitución prepara dictamen sobre facultades pese a vencimiento de plazo

Se requiere respaldo para la PNP

La mandataria destacó que el Perú se incorporó esta semana al Escudo de las Américas y sostuvo que la cooperación internacional es necesaria para enfrentar a las organizaciones criminales que operan sin respetar fronteras.

“Hoy tenemos otro problema, que es la criminalidad organizada. ¿Pero qué es lo que se necesita para enfrentarlos? Primero, darle el respaldo político a los hombres y mujeres de primera línea, que ponen el pecho y su vida por nosotros. Darle las herramientas y la información necesaria”, expresó al referise al pedido de facultades legislativas.

LEA TAMBIÉN: Miguel Torres pide no demorar decisión sobre delegación de facultades legislativas

En esa línea, mencionó el trabajo que se desarrolla con el FBI tras la incorporación al referido ente multinacional y remarcó la importancia de fortalecer las acciones contra la delincuencia. “Ya hemos visto que están apareciendo los resultados, pero acá lo importante es la decisión política para combatir a estas lacras criminales y devolverles el orden y la paz a los peruanos”, sostuvo.

En ese contexto, reconoció el esfuerzo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en la lucha contra el terrorismo y recordó su participación en la derrota de Sendero Luminoso y el MRTA.

La presidenta Fujimori brindó estas declaraciones al inaugurar el nuevo mercado de abastos del distrito de Reque, provincia de Chiclayo, Lambayeque.

Presidenta Fujimori manifestó que el Gobierno está demostrando paciencia porque lleva semanas esperando que el Congreso les de las facultades legislativas. (Foto: AP/Yuki Iwamura)

Estuvo acompañada por el ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo Alemán; el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Luis Pérez Flores; el alcalde distrital de Reque, Manuel Neciosup Rivera; y la presidenta del Mercado de Abastos de Reque, Grace Ramírez Requejo.

Crecimiento económico pasó de 3.1 % durante los primeros seis meses del año a 3.4 %

En otro momento, Fujimori señaló que el crecimiento económico pasó de 3.1 % durante los primeros seis meses del año a 3.4 %, cifra que calificó como una de las tasas más altas de Latinoamérica, y atribuyó este avance al esfuerzo de quienes desarrollan diariamente actividades productivas y comerciales.

“Son ustedes lo que hacen que hoy las cifras de crecimiento que en la primera parte del año, los seis primeros meses, decía 3.1% de crecimiento, hoy el Perú está en 3.4%, una de las tasas más altas en todo Latinoamérica, gracias al empuje, al esfuerzo de cada uno de ustedes”, subrayó a los ciudadanos.

Mercado de Reque

Durante su discurso de inauguración, la jefa de Estado destacó la transformación del centro de abastos y resaltó que la nueva infraestructura permitirá ampliar significativamente el número de comerciantes que desarrollan sus actividades en este espacio.

A su turno, el ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo, aseveró que la nueva infraestructura de Reque busca convertirse en un referente para los mercados de abastos que se impulsen en otras zonas del país.

Asimismo, detalló la inversión superior a S/ 16 millones que demandó la obra, además, de los 122 puestos, la cámara de frío y las condiciones sanitarias implementadas para la comercialización de productos.

“Es importante que el Perú, que es rey en gastronomía mundial, rey en biodiversidad, tenga los mejores centros de abasto como lo tienen las mejores ciudades del mundo. A eso apunta este gobierno con nuestra presidenta y eso es lo que queremos para todos”, subrayó.