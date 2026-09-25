Confiep exhortó al Congreso a acelerar la evaluación del pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo. (Foto: Andina)
Confiep exhortó al Congreso a acelerar la evaluación del pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) exhortó este viernes al Congreso a evaluar “con celeridad y responsabilidad” el , en medio de la demora en el Parlamento para definir su trámite.

“El Perú no puede seguir esperando”, señaló el gremio empresarial en un comunicado, en el que vinculó la necesidad de adoptar decisiones con tres prioridades: enfrentar la inseguridad ciudadana, prevenir los riesgos asociados al “fenómeno de El Niño y recuperar la inversión y el empleo”.

“Confiep exhorta al Congreso de la República a evaluar con celeridad y responsabilidad el pedido de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo y a aprobar aquellas medidas que permitan enfrentar eficazmente estas prioridades nacionales”, manifestó.

Confiep planteó al Parlamento aprobar las medidas que permitan atender estas prioridades y sostuvo que las facultades que eventualmente se otorguen deben ser “claras, delimitadas y sujetas a control”, además de contar con plazos de ejecución, metas verificables y mecanismos de rendición pública de cuentas.

“No se trata de entregar un cheque en blanco, sino de proporcionar al Gobierno los instrumentos necesarios para actuar y exigirle resultados”, indicó el gremio.

Comunicado de Confiep. Foto: X.
Comunicado de Confiep. Foto: X.

“La lucha contra la delincuencia, la prevención ante posibles emergencias climáticas y la recuperación de la economía no admiten cálculos políticos ni más postergaciones”, añadió.

El gremio añadió que el sector empresarial está dispuesto a colaborar técnicamente en la formulación e implementación de medidas orientadas a generar empleo formal, proteger la actividad productiva y mejorar las condiciones de vida.

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