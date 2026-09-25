Dynacor, empresa que cotiza en la Bolsa de Toronto (TSX) y que se dedica a comprar y procesar mineral de oro proveniente de la minería artesanal, actualizó el estado de su operación en el Perú, donde viene ajustando sus niveles de inventario, mientras alista la entrada en producción de dos plantas fuera del país.

Según informó la compañía, la reducción de las existencias de mineral en su planta Veta Dorada, ubicada en Chala (Arequipa), continúa y se espera que, al cierre del tercer trimestre, alcance el 75% del promedio histórico.

“Se está acelerando la reducción de los niveles de inventario de mineral en Perú. Estamos bien encaminados para cerrar el año con fuerza, con hitos de expansión y operaciones que se espera que aumenten aún más el valor para los accionistas”, sostuvo Daniel Misiano, presidente y director ejecutivo de Dynacor a Creamer Media’s Mining Weekly

En paralelo, la empresa mantuvo sin cambios su objetivo de producción anual, que se ubica entre 125,000 y 135,000 onzas de oro equivalente. Sin embargo, indicó que sus proyectos de optimización y expansión están sentando las bases para un crecimiento sustancial de la producción hasta 2027.

La empresa mantuvo sin cambios su objetivo de producción anual, que se ubica entre 125,000 y 135,000 onzas de oro equivalente.

La operación de Dynacor en Perú en el arranque de 2026

La empresa reportó en Perú ventas récord por US$ 154.1 millones entre enero y marzo del 2026, casi el doble de los US$ 80 millones obtenidos en el mismo periodo del año anterior. El incremento respondió principalmente al mayor precio promedio de venta del oro y al aumento en el volumen de onzas comercializadas.

Dynacor alcanzó además una producción histórica de 32,791 onzas equivalentes de oro (AuEq) durante el trimestre, frente a las 27,050 onzas registradas un año antes. El procesamiento de mineral llegó a 46,655 toneladas, operando a plena capacidad.

“Hemos tenido un excelente comienzo de año, acorde con nuestros planes operativos y de expansión”, señaló Jean Martineau, presidente y director ejecutivo de la compañía.

En mayo, la compañía proyectó inversiones de entre US$ 32.5 millones y US$ 39 millones durante el 2026, de los cuales entre US$ 6 millones y US$ 8 millones serán destinados a Perú.

Ecuador y Senegal: las dos plantas que sumarían producción al 2027

En Ecuador, la rehabilitación general de la planta Svetlana registra un avance de 65% y que se mantiene el cronograma previsto para la primera alimentación de mineral en el cuarto trimestre de este año. La modernización del equipo principal de molienda ya concluyó y el área de trituración supera el 85%. En octubre empezarán las actividades previas a la puesta en marcha, con la llegada de 500 toneladas de roca estéril para el arranque inicial.

La primera alimentación de mineral está programada para octubre y la puesta en marcha para el cuarto trimestre. En ese mismo periodo se prevé la primera colada de oro, siempre que la rehabilitación y el arranque se completen con éxito.

En Senegal, la empresa dio por concluida la puesta en marcha y su planta de 50 toneladas diarias (t/d) ya aumenta su producción. Además, sumó nuevos proveedores de mineral, prepara su primera fundición de oro y cubre los puestos iniciales de operación.

“Felicitamos al equipo de Dynacor por la exitosa ejecución de nuestros dos proyectos de expansión, que contribuirán significativamente a nuestra producción de 2027”, afirmó Misiano.

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