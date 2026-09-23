La minera canadiense Xali Gold alista una nueva etapa para su proyecto aurífero Pico Machay (Huancavelica), con perforaciones y evaluaciones para el desarrollo del yacimiento. La compañía contempla nuevos trabajos de exploración; en tanto, avanza con estudios técnicos, económicos y ambientales.

En esta etapa, la firma busca actualizar los recursos minerales de Pico Machay y seguir con una nueva Evaluación Económica Preliminar (PEA). Para ello, Xali Gold formó un equipo multidisciplinario con experiencia en desarrollo y operaciones mineras en Latinoamérica, incluido Perú, que reúne especialistas en recursos minerales, minería, metalurgia y procesamiento, economía y financiamiento de proyectos, además de estudios ambientales y aspectos ambientales, sociales y de gobernanza.

Uno de los principales trabajos previstos es un programa de perforación diamantina de 3,000 metros. De este total, aproximadamente 2,000 metros estarán destinados a confirmación de metales dentro del área de recursos históricos. Tres empresas perforadoras ya presentaron ofertas para ejecutar la campaña y Xali Gold se encuentra revisando las propuestas antes de seleccionar al contratista.

Tres empresas de perforación presentaron propuestas para ejecutar la campaña. Xali Gold actualmente evalúa las ofertas antes de seleccionar al contratista. (Foto referencial: Andina)

Nuevas perforaciones en Pico Machay

Las perforaciones considera duplicar pozos históricos seleccionados de circulación inversa. A este trabajo se sumará la recopilación de información histórica, el registro y muestreo de las virutas de perforación, con el objetivo de generar información para la estimación actualizada de recursos. En paralelo, la empresa desarrolla un modelo geológico tridimensional inicial mediante Leapfrog, cuya culminación está prevista para finales de este mes.

El modelo integrará información histórica de perforación, geológica, analítica y topográfica, sumado a trabajo de registro realizado por el equipo de Xali Gold y unas 40 secciones transversales interpretativas. El mapeo permitirá precisar los controles de la mineralización y orientar las perforaciones, mientras que los nuevos resultados serán incorporados posteriormente al modelo para respaldar la estimación de recursos y el PEA.

La evaluación económica avanzará en paralelo con la perforación para incorporar los nuevos resultados y la actualización de recursos. El PEA tomará como base el estudio de factibilidad de Aquiline Resources de 2008 y será actualizado con los actuales programas técnicos. Además, Xali Gold prevé iniciar un programa metalúrgico de Fase 1, primera etapa de un programa más amplio que busca respaldar una actualización del estudio de viabilidad y un posible desarrollo del proyecto.

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“Al conformar ahora el equipo completo, podemos avanzar significativamente en los trabajos mineros, metalúrgicos, ambientales y económicos antes y durante la perforación para la confirmación de recursos”, señaló Joanne Freeze, presidenta y directora ejecutiva de Xali Gold.

La ejecutiva añadió que los recursos actualizados constituirán la base del PEA y que el desarrollo simultáneo de los estudios permitirá continuar en su elaboración a la vez que se obtienen los resultados de la campaña de perforación.

En materia ambiental, la compañía continúa con el proceso de aprobación de la Ficha Técnica Ambiental (FTA) para las perforaciones, luego de sostener dos reuniones técnicas con el Ministerio de Energía y Minas (MINEM). Xali Gold también contrató a Embellie Advisory LLC para evaluar aspectos vinculados con los miembros indígenas o nativos de la comunidad de Santa Ana y los posibles impactos de la campaña sobre sus derechos colectivos.

La empresa prevé realizar a inicios de octubre un taller público con la comunidad y presentar luego la solicitud de FTA. Además, inició la recopilación de información ambiental para el EIA-d y retomó la exploración de zonas con resultados de alta ley, entre ellos 2.92 g/t de oro en 31.5 metros, con un intervalo de 13.76 g/t en 4.5 metros; además, 67 de 119 muestras superaron 0.50 g/t de oro.