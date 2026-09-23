Highlander Silver Corp. dio un nuevo paso para financiar el desarrollo y construcción de Corani, su proyecto de plata en Puno. La compañía firmó un mandato con Natixis Corporate & Investment Banking (Natixis CIB) para liderar una facilidad de financiamiento de proyecto por US$ 330 millones, con un plazo de siete años.

La operación contempla además una facilidad para cubrir sobrecostos de hasta US$ 100 millones, que deberá establecerse antes del primer desembolso y será provista por Highlander Silver. Los montos definitivos estarán sujetos al proceso de debida diligencia. Al 30 de junio, la compañía reportaba aproximadamente US$100 millones en efectivo y no tenía deuda.

El anuncio se produce después de que Highlander Silver avanzara en la integración de Bear Creek Mining, anterior titular de Corani. Los accionistas de Bear Creek aprobaron la adquisición por parte de Highlander con más del 66% de los votos, como parte del proceso para que la minera canadiense asuma el control de la compañía.

El mandato con Natixis CIB representa un avance hacia la estructuración del paquete de financiamiento para la construcción de Corani. La entidad financiera aporta experiencia en el financiamiento de proyectos mineros de gran escala.

¿Cuándo se concretaría el financiamiento?

La facilidad todavía no constituye un financiamiento cerrado. Highlander Silver deberá completar la documentación definitiva, obtener las aprobaciones crediticias correspondientes y culminar la debida diligencia técnica, financiera, ambiental y social.

El proyecto Corani contempla actividades de desarrollo orientadas a su futura construcción y operación.

La compañía espera completar el cierre durante el primer trimestre de 2027. La operación está sujeta a las condiciones habituales de este tipo de financiamiento y a la culminación satisfactoria de la evaluación del proyecto.

Daniel Earle, presidente y CEO de Highlander Silver, destacó el acuerdo como un respaldo al proyecto. “La facilidad representa un fuerte respaldo al proyecto de plata Corani”, señaló en un comunicado.

El ejecutivo también resaltó que el proceso de financiamiento contempla una evaluación multidisciplinaria de los aspectos técnicos, financieros, ambientales y sociales del proyecto.

¿Qué mantiene Highlander Silver sobre Corani?

Highlander Silver indicó que conserva el 100% de los derechos de offtake de Corani, con el objetivo de mantener opciones para la comercialización futura del proyecto.

Highlander Silver avanza en la estructuración del financiamiento para el desarrollo y construcción de Corani.

Corani forma parte del portafolio de activos avanzados que Highlander Silver desarrolla en Perú. La compañía también cuenta con el proyecto San Luis de oro y plata en el país y opera la mina Mercedes de oro y plata en México.

El proyecto está sujeto a riesgos vinculados con costos, precios de los metales, permisos, construcción y factores técnicos, ambientales y sociales. Highlander Silver también advierte que el cierre o los desembolsos del financiamiento podrían retrasarse o no concretarse.