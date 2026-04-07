La canadiense Highlander Silver Corp. inició su primer programa de perforación en más de 10 años en el proyecto de plata Corani, en Puno, marcando un nuevo impulso en el desarrollo de este yacimiento tras la fusión con Bear Creek Mining, anterior titular del activo.

Daniel Earle, presidente y CEO de la compañía, comentó que el objetivo es acelerar el desarrollo de su portafolio de plata, con foco en exploración, optimización y el avance de Corani, considerado el mayor proyecto de plata primaria con todos los permisos a nivel global.

El programa de perforación en Corani contempla cuatro plataformas, de las cuales la primera ya se encuentra operativa. La campaña busca exploración de alto impacto, crecimiento de recursos, perforaciones de relleno y trabajos técnicos para respaldar estudios de optimización.

De otro lado, la empresa indicó que continuará avanzando en la obtención de permisos para San Luis (Áncash), uno de sus principales activos tanto en oro como en plata.

Avanzan con obras y estudios en campo en Corani

En paralelo, Highlander Silver Corp ejecuta trabajos tempranos en Corani, como movimiento de tierras para carreteras internas y plataformas, así como mejoras en campamentos e instalaciones. De igual manera, prevé realizar pedidos de largo plazo de equipos hacia finales del segundo trimestre de 2026.

Asimismo, avanza la construcción de la subestación eléctrica y se espera el inicio de la línea de transmisión en el mismo periodo, mientras se desarrollan obras de rehabilitación de accesos y la futura construcción de una nueva vía.

Highlander Silver inició perforaciones en el proyecto Corani en Puno tras fusión con Bear Creek Mining. (Foto: Bear Creek).

En exploración, destaca el primer estudio magnético aéreo del proyecto —con 620 kilómetros lineales— y un programa de polarización inducida ampliado a 96 kilómetros para evaluar posibles extensiones del yacimiento.

Avance del proyecto tras la fusión

El inicio de las actividades en Corani se concreta tras la integración de Highlander Silver Corp. con Bear Creek Mining, aprobada por sus accionistas a inicios de 2026 con más del 66% de los votos, como parte del proceso para que la primera compañía asuma el control total del proyecto Corani.

Como parte de su hoja de ruta, la empresa canadiense prevé completar un estudio de viabilidad actualizado hacia el tercer trimestre de 2026, bajo un enfoque de desarrollo por etapas que busca optimizar la inversión y reducir riesgos de ejecución.

Highlander Silver Corp. realiza trabajos de exploración y perforación en el proyecto de plata Corani, uno de los mayores a nivel global.

En paralelo, ha designado consultores y contratistas para los principales componentes del proyecto, incluyendo a MINSYS en planificación minera y a Ausenco en planta de procesamiento e infraestructura, además de empresas como ApuCorp, Xplomine y CumbrEx.

En el plano financiero, la minera reportó un saldo de caja cercano a US$ 100 millones al cierre de marzo, sin deuda, y proyecta cerrar el año con alrededor de US$ 60 millones, manteniendo disciplina en el gasto.

Asimismo, destacó que la mina de oro y plata Mercedes, en México, generó flujo de caja positivo en su primer mes tras su reestructuración.

Finalmente, la compañía nombró a Carlos Ojeda como vicepresidente y gerente general, quien cuenta con experiencia en operaciones como Quellaveco, Antamina, Mina Justa y Constancia.