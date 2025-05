Según un comunicado oficial emitido en los últimos meses del 2024, la minera canadiense mostraba interés en ver alternativas que podrían mejorar la producción de plata durante la vida de la mina, mejorar los rendimientos económicos ya robustos y reducir significativamente la intensidad de capital antes de la primera producción.

Dicho proceso conllevaba una evaluación sobre los recursos de plata y el potencial de recuperación del material oxidado rico en plata cercano a la superficie (los óxidos) que se encuentra dentro de los depósitos Este, Main y Minas, en Corani. Según un plan de desarrollo revisado, los óxidos se extraerían como una primera fase de producción para la mina a cielo abierto propuesta de Corani, seguida por el desarrollo y la extracción de recursos de sulfuros de plata-plomo-zinc, como se describe en el Informe Técnico más reciente.

Pese a esta intención, Bear Creek ahora acaba de confirmar que no procederán en este momento con la realización de la Evaluación Económica Preliminar. Si bien la empresa considera que los óxidos ofrecen una interesante oportunidad de añadir recursos de plata al inventario de minerales de Corani y ampliar potencialmente la vida útil prevista de la mina, enfatizó que se requiere trabajo adicional para desarrollar plenamente el alcance de esta oportunidad.

“Dado que la empresa está inmersa en su proceso de revisión estratégica no se llevará a cabo dicho trabajo adicional en este momento” , señaló el comunicado oficial.

Aunque reconoce el potencial del depósito de óxidos, Bear Creek indicó que se necesita mayor análisis técnico antes de considerar su desarrollo. (Foto: Bear Creek).

Bear Creek en fase de revisión estratégica

En marzo último, Bear Creek Mining Corporation anunció que su Consejo de Administración inició un exhaustivo y minucioso proceso de revisión estratégica para explorar y evaluar, de forma expeditiva, las opciones estratégicas y financieras disponibles para la compañía con el fin último de aumentar el valor.

Para ese motivo, el Consejo también creó un comité especial de consejeros independientes para gestionar el proceso, con el objetivo de completar la Revisión Estratégica de forma expeditiva.

Las opciones estratégicas y financieras que pueden considerarse en el marco de la revisión estratégica incluyen, entre otras, la recapitalización, la venta de todos o algunos de los activos de la empresa, una fusión, una empresa conjunta, una combinación de negocios o cualquier combinación de las mismas.

Según la compañía, no hay fecha límite ni calendario definitivo para la finalización de este proceso. “La intención actual de la empresa es no revelar la evolución de la revisión estratégica hasta que el consejo haya aprobado una transacción específica o determine de otro modo que la revelación es necesaria o apropiada. La empresa advierte de que no hay garantías de que la revisión estratégica dé lugar a una transacción o, en caso de que se lleve a cabo, de las condiciones o el calendario de dicha transacción”, indicó en el comunicado.