El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Felipe Meza, anunció que se destinará 150 millones de soles para apoyar a los productores arroceros.

“El Gobierno publicará mañana (hoy 28 de mayo) un decreto de urgencia para enfrentar la crisis del arroz, que incluye la compra directa a productores de la agricultura familiar y recursos para el mantenimiento de canales de riego”, manifestó el titular del Midagri, informó.

De dicho monto,100 millones de soles se designarán para la compra directa de arroz a los agricultores y 50 millones de soles para trabajos de descolmatación y mantenimiento de canales de riego, detalló Meza.

Fue tras liderar una mesa de trabajo con los gobernadores regionales de Piura, Lambayeque, Tumbes y los principales gremios de productores del país, articulada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Añadió que las medidas del decreto de urgencia estarán vigentes hasta diciembre de este año. Agregó que se verá con los gobiernos regionales la focalización de la ayuda.

Además, instó a los productores de arroz a asociarse lo que les pemitirá acceder a créditos y tener sus propias instalaciones de procesamiento y destilado del arroz, para que accedan a mercados con precios más justos y tengan mejores ingresos.