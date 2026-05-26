Un grupo de alrededor de 500 productores arrojó sacos de arroz a la carretera Panamericana Sur, a la altura de la zona de Pucchun, en Camaná, Arequipa; ello con el fin de bloquear el tramo de la vía como una medida simbólica contra el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Los agricultores reclaman que el masivo ingreso de arroz extranjero, de países como Uruguay, Brasil y Argentina, ha impactado fuertemente en los precios, ya que ha saturado el mercado nacional.

El cereal importado habría provocado un excedente de 350,000 toneladas métricas correspondientes a las campañas agrícolas de los años 2025 y 2026.

Productores de arroz bloquean la Panamericana Sur. (Foto: Difusión)

Denuncian incumplimiento de acuerdos

Los representantes de los productores arroceros señalan que el Midagri ignoró los compromisos asumidos previamente en los espacios de diálogo para proteger el producto peruano.

Martha Ruelas, presidenta del Comité de Arroceros del valle de Majes, explicó que ya se había llegado a un acuerdo con el ministerio para suspender las importaciones de arroz por tres meses; sin embargo, ese compromiso no fue cumplido.

A su vez, remarcó que el Gobierno también se comprometió en comprar 180,000 toneladas de arroz a los productores locales, pero no se hizo.