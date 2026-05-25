Nuevos cambios en personal de Petroperú. Foto: Andina.
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Redacción Gestión
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Hace solo unos días, a través de un comunicado conjunto, y que no habría frenos para ello.

Esta información se dio después de que se informara que .

En ese momento, ProInversión -entre otros pedidos-.

Ahora, a través de la circular N° GRRH-0867-2026, se dio a conocer desde la petrolera que a gerentes, secretario general y jefe del órgano de control constitucional cambios en el personal de la Gerencia de Comercialización y Trading de Hidrocarburos de la Gerencia Corportativa Comercial y Cadena de Suministro. Las que se hacen efectivas desde hy 25 de mayo.

Los ajustes de personal se hicieron en:

  1. Jefe de Ventas
  2. Jefe de Unidad de Industrias, Jefatura Ventas
  3. Jefe de Unidad Ventas Lima, Jefatura Ventas
  4. Jefe de Unidad Ventas Centro - Oriente, Jefatura Ventas
  5. Jefe de Unidad Ventas Norte, Jefatura Ventas
  6. Jefe de Unidad Administración de Control y Aduanas, Jefatura Trading Hidrocarburos
  7. Jefe Trading de Hidrocarburos
  8. Jefe de Unidad de Compras y exportaciones de hidrocarburos, Jefatura Trading Hidrocarburos

Hay que recordar que en uno de los recientes oficios enviados por ProInversión a Petroperú se establece, de forma vinculante, que toda adquisición de crudo, derivados, aditivos o insumos críticos necesarios para el mantenimiento de las operaciones de refinación y comercialización, “queda bajo la supervisión y ejecución directa de ProInversión”.

Esto, argumenta ProInversión, se da en el marco de las normas y mecanismos excepcionales habilitados por el DU 010-2025 y el DU 003-2026 para garantizar la eficiencia en el precio y la trazabilidad de los fondos.

Justamente, coincide que ahora el cambio se hace en jefaturas de la unidad de compra y exportaciones de hidrocarburos.

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