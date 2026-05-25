Hace solo unos días, a través de un comunicado conjunto, Petroperú y ProInversión intentaron aclarar que estaban caminando juntos hacia la reestructuración de la petrolera estatal y que no habría frenos para ello.

Esta información se dio después de que se informara que la empresa del Estado había cuestionado que la agencia de promoción de la inversión estaba tomando acciones por encima de los encargos dados mediante los decretos de urgencia N° 010-2025 (reestructuración) y N° 003-2026 (línea de financiamiento).

En ese momento, ProInversión -entre otros pedidos- había solicitado detalles sobre los cambios a nivel de gerencias de la empresa estatal que tuvieron lugar con el ingreso del actual presidente del directorio, Edmundo Lizarzaburu.

Ahora, a través de la circular N° GRRH-0867-2026, se dio a conocer desde la petrolera que a gerentes, secretario general y jefe del órgano de control constitucional cambios en el personal de la Gerencia de Comercialización y Trading de Hidrocarburos de la Gerencia Corportativa Comercial y Cadena de Suministro. Las que se hacen efectivas desde hy 25 de mayo.

Los ajustes de personal se hicieron en:

Jefe de Ventas Jefe de Unidad de Industrias, Jefatura Ventas Jefe de Unidad Ventas Lima, Jefatura Ventas Jefe de Unidad Ventas Centro - Oriente, Jefatura Ventas Jefe de Unidad Ventas Norte, Jefatura Ventas Jefe de Unidad Administración de Control y Aduanas, Jefatura Trading Hidrocarburos Jefe Trading de Hidrocarburos Jefe de Unidad de Compras y exportaciones de hidrocarburos, Jefatura Trading Hidrocarburos

Hay que recordar que en uno de los recientes oficios enviados por ProInversión a Petroperú se establece, de forma vinculante, que toda adquisición de crudo, derivados, aditivos o insumos críticos necesarios para el mantenimiento de las operaciones de refinación y comercialización, “queda bajo la supervisión y ejecución directa de ProInversión” .

Esto, argumenta ProInversión, se da en el marco de las normas y mecanismos excepcionales habilitados por el DU 010-2025 y el DU 003-2026 para garantizar la eficiencia en el precio y la trazabilidad de los fondos.

Justamente, coincide que ahora el cambio se hace en jefaturas de la unidad de compra y exportaciones de hidrocarburos.