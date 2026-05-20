Asisten a un número creciente de programas de educación ejecutiva en todo Estados Unidos, contribuyendo a un mercado que se espera supere los US$ 1,200 millones en la próxima década, según estimaciones del grupo sectorial Unicon.

Las universidades están construyendo nuevas instalaciones y contratando más personal para reforzar su oferta, además de crear cursos para adaptarse a la demanda y a las tendencias actuales. En este momento, eso significa inteligencia artificial: Wharton ofrece casi una docena de programas sin titulación que incluyen “IA” en el título, mientras que en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) los participantes pueden pagar más de US$ 12,000 para pasar cinco días en el campus inmersos en “Liderando la organización impulsada por IA”.

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Los programas representan una fuente creciente de ingresos para las universidades, algunas de las cuales enfrentan dificultades financieras e impuestos más altos sobre las ganancias de sus fondos patrimoniales. El MIT advirtió la semana pasada sobre presiones financieras derivadas de una caída en la financiación federal y en la inscripción de posgrado.

Mientras tanto, su Sloan School of Management registró el mayor ingreso bruto de su historia por educación ejecutiva el año pasado. Solo Harvard generó US$ 612 millones a través de programas de educación continua y ejecutiva en el último año académico, frente a apenas US$ 155 millones hace dos décadas.

Ejecutivos, profesores y reclutadores afirman que estos cursos —especialmente los de escuelas de gran prestigio— pueden ser una buena manera de cubrir vacíos de conocimiento, adquirir habilidades de última generación y construir una red de contactos. Pero coinciden en algo: no exagerar las credenciales y no esperar que sea un cambio revolucionario en la carrera profesional.

“Cuestión de señalización”

Dave Sherwood , fundador de una empresa de tecnología educativa de 300 empleados, tomó un curso de liderazgo de una semana en la Graduate School of Business de Stanford en 2023. Los comentarios recibidos durante una evaluación de desempeño lo impulsaron a buscar formación sobre cómo construir equipos más efectivos, por lo que consultó con el presidente de su directorio sobre el curso de Stanford. La empresa pagó el programa.

Sherwood, de 34 años, comentó que disfrutó pasar tiempo en el campus en el área de la Bahía de San Francisco, a miles de kilómetros de sus oficinas en Dallas y Londres. Su principal conclusión fue que el poder no proviene de un cargo, sino que debe ganarse.

“Si tuviera que pagarlo yo mismo, probablemente igual haría un curso, pero mis criterios serían mucho más estrictos”, dijo Sherwood , quien reconoció que, como gerente, ofrecer acceso a cursos puede ayudar a retener empleados. No mantuvo contacto con su grupo, pero como muchos profesionales que obtienen certificaciones similares, publicó la experiencia —con una foto de la clase— en LinkedIn.

“Es muy parecido a una cuestión de señalización”, dijo Sherwood .

En el pasado, la educación ejecutiva estaba dominada por títulos pagados por empleadores o cursos personalizados diseñados para empresas específicas, algunos de los cuales derivaban en programas MBA más tradicionales que mantenían ocupados a los ejecutivos durante años. Ahora, la inscripción abierta —donde un estudiante se inscribe individualmente en un curso creado por la universidad— representa casi la mitad de todos los ingresos, según datos de Unicon.

El cambio se aceleró durante la pandemia, cuando los cursos se trasladaron al formato online y las universidades se dieron cuenta de que existía una enorme demanda de títulos obtenidos mediante aprendizaje remoto. Tras la pandemia, las escuelas mantuvieron el modelo híbrido, ofreciendo con frecuencia contenido más técnico online, pero conservando oportunidades de conexión presencial para profesionales que buscan establecer vínculos, según Melanie Weaver Barnett , directora ejecutiva de Unicon.

Algunas empresas ofrecen el reembolso de la matrícula como beneficio. Si las compañías pagan, probablemente quieran que el personal regrese con nuevas habilidades lo antes posible, dijo Michael Sacks , profesor de la Goizueta Business School de Emory University. La escuela de Atlanta diseñó cursos personalizados para empresas como United Parcel Service Inc. y Mitsubishi Electric Corp.

Las empresas quieren “una habilidad que se adquiera de inmediato”, señaló Sacks . “Hace diez años, se trataba de desarrollar líderes para el crecimiento a largo plazo”.

La velocidad fue un factor crucial para Shiva Pullepu , quien financió personalmente un programa certificado de Wharton dirigido a directores de tecnología, actuales o aspirantes. Siempre había querido estudiar en una universidad estadounidense y buscó el curso en medio de una transición profesional. El programa tarda entre nueve y doce meses en completarse y cuesta alrededor de US$ 20,000.

Un título de varios años habría sido demasiado lento para el ritmo actual de la inteligencia artificial empresarial y la tecnología, dijo Pullepu , de 50 años, quien tiene una maestría del Instituto Indio de Tecnología.

Aunque los módulos principales y las materias optativas se dictaban online, el grupo pasó algunos días juntos en el campus, tomándose fotos frente al letrero de Wharton. Algunos siguen en contacto mediante encuentros virtuales los sábados por la mañana y un grupo de WhatsApp creado por un compañero de clase, Puneet Bhargava .

Bhargava, de 50 años, también pagó el certificado de su propio bolsillo. Afirma que esos encuentros por sí solos demostraron ser un recurso valioso, con personas de la red funcionando como espacio de consulta mutua.

Aumentar la capacidad

Para satisfacer la demanda —y reforzar sus finanzas— las escuelas de todo Estados Unidos están ampliando su oferta educativa.

Northwestern University inició el año pasado la construcción de una nueva sede para los cursos de educación ejecutiva de Kellogg School of Management, que también albergará otros programas. El edificio de US$ 300 millones en Evanston, Illinois, casi duplicará la cantidad de asientos disponibles y, al igual que el edificio que reemplaza, incluirá alojamiento para los participantes.

Kellogg también está sumando cursos de educación ejecutiva en una sede cercana a Miami ubicada en un hotel Hyatt Regency, con demanda proveniente de América Latina, family offices y empresas locales.

“El mundo cambia tan rápido que la gente necesita actualizarse”, indicó la decana de Kellogg, Francesca Cornelli .

Wharton está duplicando el tamaño de su campus en San Francisco, trasladándose a un edificio independiente que también albergará cursos profesionales. Su centro de educación ejecutiva en el campus principal de Filadelfia incluye un hotel de servicio completo y ha añadido media docena de nuevos programas online y de inscripción abierta durante el último año.