Campus de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos. (Foto: AFP)
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Agencia Bloomberg
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Antes, para ser exalumno de una institución como la Wharton School de la Universidad de Pensilvania o Stanford era necesario pasar años en el campus y desembolsar cientos de miles de dólares. Ahora, algunos estudiantes pueden agregar escuelas de primer nivel a su currículum tras solo unas semanas y gastando mucho menos dinero.

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