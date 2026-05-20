Morgan Stanley también figura como banco líder, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque la información no es pública. Bank of America Corp., Citigroup Inc. y JPMorgan Chase & Co. aparecen en orden alfabético en el prospecto preliminar, añadieron las personas.

Se espera que la firma de cohetes, satélites e inteligencia artificial del multimillonario Elon Musk presente públicamente la documentación para una OPI este miércoles, informó previamente Bloomberg News.

La posición de un banco en la portada de una OPI de alto perfil suele reflejar un rol más activo y, en algunos casos, una mayor participación en las comisiones.

Las deliberaciones continúan y los detalles de la oferta aún podrían cambiar, dijeron las personas. The Wall Street Journal fue el primero en informar sobre la alineación de bancos.

Representantes de Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup y JPMorgan declinaron hacer comentarios. Un portavoz de SpaceX no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios.

La OPI de SpaceX apunta a recaudar hasta US$ 75,000 millones y busca una valoración superior a US$ 2 billones, dijeron previamente personas familiarizadas con el asunto. Con ese tamaño, superaría con facilidad la OPI de Saudi Aramco de US$ 29,400 millones en 2019, según cálculos de Bloomberg.

Se espera que la cotización genere para los bancos comisiones muy superiores a las de una oferta habitual, y Citigroup fue añadido al grupo de entidades que lideran la operación, informó Bloomberg News en marzo, uniéndose a las otras cuatro firmas.

Numerosos otros bancos también han sido incorporados para desempeñar distintos roles, según personas familiarizadas con el asunto. Barclays Plc está a cargo de las órdenes de acciones para la OPI en Reino Unido, mientras Deutsche Bank AG y UBS Group AG trabajan en las órdenes europeas.

Royal Bank of Canada gestiona las órdenes de acciones provenientes de Canadá, Mizuho Financial Group Inc. trabaja en las órdenes de Asia y Macquarie Group Ltd. se concentra en Australia, informó Bloomberg News.