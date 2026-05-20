Un cohete Falcon 9 de SpaceX se exhibe en las instalaciones de SpaceX en Hawthorne, California. (Foto de Mario Tama/Getty Images)
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Agencia Bloomberg
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Goldman Sachs Group Inc. tiene el papel principal en la portada de la oferta pública inicial de SpaceX, según personas familiarizadas con el asunto, lo que otorga a la firma una posición destacada en lo que podría convertirse en la mayor cotización bursátil de todos los tiempos.

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