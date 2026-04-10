Un camión cisterna entrega combustible a una gasolinera en Estados Unidos. Fotógrafa: Eva Marie Uzcategui/Bloomberg
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Agencia Bloomberg
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El crudo Brent va rumbo a promediar más de US$ 100 por barril hasta 2026 si el estrecho de Ormuz permanece cerrado durante otro mes, según Goldman Sachs Group Inc.

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