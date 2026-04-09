El dólar a nivel global retrocedió ayer 0.6%. (Foto: Hammarby Studios / iStock)
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Omar Manrique
mailOmar Manrique
Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

Una ola compradora de activos financieros y commodities se expandió ayer al entrar en vigor la tregua de dos semanas acordada entre EE.UU., Israel e Irán, que tiene entre sus puntos fuertes la reapertura del vital estrecho de Ormuz, por donde transita la quinta parte de la producción mundial de petróleo, ¿cómo se comportó el mercado?

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