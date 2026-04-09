Precisamente esto último fue, como habían previsto analistas a Gestión (8.04.2026), el gran catalizador de la jornada. Con la esperanza de que el desbloqueo de esa vía marítima dé paso a una normalización del suministro del crudo a nivel global, la cotización del commodity WTI, cayó 16% ayer hasta US$ 94.4 el barril, mientras que la del Brent lo hizo en 13% a US$ 94.8. En ambos casos, fueron las mayores caídas diarias en seis años.

Con el inicio del conflicto, estos precios treparon desde US$ 70 o menos hasta incluso cerca de US$ 120, para luego mantenerse por encima de US$ 100 en las últimas semanas, lo que atemorizó a todo el mundo, que presagia un grave proceso inflacionario, similar al ocasionado en el 2022, al inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Expectativas

Pero el fuerte descenso del petróleo, con la pausa en la guerra, fortaleció las expectativas que mantienen los mercados –desde el inicio de la crisis–, encabezados por Wall Street, de que el conflicto bélico en Medio Oriente será de corta duración, pese a que analistas geopolíticos no ven una salida rápida ni clara.

Aferradas a la idea de una guerra de pronta expiración, las bolsas treparon ayer, con las asiáticas con alzas de entre 3% y 6.9%; las europeas, entre 2.5% y 5%, y Nueva York, 2.5%. Las plazas latinoamericanas mostraron igual talante, y la limeña subió 2.9%.

Acorde con la menor aversión al riesgo, las cotizaciones de los metales claves para el Perú avanzaron notoriamente: el cobre y la plata treparon 3.5% y el oro, 1.5%.

Los inversionistas no se amilanaron a pesar de que varias sombras se ciernen sobre la tregua de 15 días y la ponen en peligro. La más inquietante fue la honda divergencia entre los puntos del acuerdo que permitió la pausa.

El precio del petróleo Brent retrocedió ayer 13%. (Foto: iStock)

Discordia

Paquistán, intermediario que fue clave para el alto el fuego, dijo, al llegarse a este acuerdo, que el Líbano estaba incluido; pero Israel aseguró que no y emprendió los mayores ataques contra Beirut desde el comienzo de la guerra. Luego, EE.UU. se plegó al discurso israelí, aunque Irán sostuvo que el cese el fuego también comprendía al Líbano, e incluso advirtió que, de no detenerse las hostilidades contra este país, romperá la tregua.

Otro punto de discordia, sobre el que no hay consenso, es que EE.UU. manifiesta que, como parte del acuerdo, Irán debe detener el enriquecimiento de uranio y entregar ese material –esencial para construir armas nucleares–; mientras que Teherán señala exactamente lo contrario.

Y, en algo que atañe directamente a los mercados, Irán racionó el paso de los buques petroleros por Ormuz y lo limitó a una docena al día, número claramente insuficiente si se tiene en cuenta que, en situación normal, por ese estrecho discurren diariamente más de 140 de esas naves. Además, la restricción y mayor control que ahora impone Irán por el referido pase contraviene abiertamente lo señalado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, al momento de anunciar la tregua: el cruce inmediato e ilimitado de barcos por el referido estrecho.

Pero, parte de los inversionistas interpretan que estos hechos –que enrarecen la tregua y auguran que el fin de la guerra podría ser lejano– son los escarceos propios de un acuerdo temporal y que la solución definitiva no desbordará el corto plazo.

Dólar

En armonía con esas proyecciones del mercado, el dólar a nivel global retrocedió 0.6% y en el Perú descendió de S/ 3.4245 a S/ 3.386, debajo de S/ 3.40 por primera vez desde el 2 de marzo. Sin embargo, analistas estiman que las perturbaciones en torno a la tregua podrían desencadenar otros episodios de turbulencias y retrocesos en los mercados conforme se profundicen los riesgos sobre dicho acuerdo.

“La noticia ha sido bien recibida porque el mercado no esperaba una tregua en el corto plazo; lo ha digerido bastante bien, con todos los activos de riesgo subiendo”, expresó a Gestión el head de research de Kallpa SAB, Marco Contreras.

Empero, acotó que ello no significa que todo ha vuelto a la normalidad, porque el petróleo WTI aún no regresa a la cotización previa a la guerra, de US$ 65.

Asimismo, sostuvo que las divergencias entre las partes del conflicto sobre los puntos del acuerdo que propició la tregua, agregarán volatilidad en las variables y hasta correcciones (bajas), como en las materias primas e índices bursátiles. En medio de esa involución, el dólar podría rebotar, aunque sin volver a visitar los S/ 3.50, dijo.

Contreras afirmó que la atención de los mercados en estas dos semanas se centrará en dos aspectos: que el acuerdo de alto el fuego se mantenga y que el suministro global del petróleo no se interrumpa más de lo que se observaba antes de la tregua. El alza del petróleo se materializa en ajustes en precios de combustibles al consumidor final un mes después, aproximadamente, por lo que el impacto inflacionario se sentiría más en las siguientes semanas, advirtió.

Precio del dólar en el último mes.

Prima

“La posibilidad de que se restablezcan los flujos energéticos (de petróleo) eliminó gran parte de la prima de riesgo acumulada en las últimas semanas (sobre el precio del crudo)”, explicó César Huiman, analista senior de research de Renta4 SAB

“El mercado por ahora está apostando a que esta pausa sea el primer paso para una resolución del conflicto, pero la clave es si la ventana de dos semanas logra traducirse en un acuerdo o si se trata de un respiro temporal dentro de una crisis aún abierta”, refirió.

Si bien la pausa ayuda a dar más claridad, el mercado sigue siendo cauto de lo que vaya a pasar, añadió.

Respecto de los commodities como el cobre y oro, indicó que sus precios se elevaron ayer, pues los países asiáticos serían los más beneficiados por una normalización de la comercialización del crudo, y esas economías de Oriente son demandantes de metales (particularmente China en el caso del cobre), sostuvo.

Si bien el mercado descuenta una mejora en las condiciones energéticas, aún no hay evidencia clara de una normalización sostenida de los flujos de petróleo. En ese contexto, los mercados entran en una fase de validación, donde la evolución de los precios del crudo y la estabilidad del entorno geopolítico serán determinantes para confirmar la sostenibilidad del reciente repunte en los activos de riesgo, advierte Intéligo SAB.

BVL subió 3% por impulso de mineras

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) cerró con un alza de 3% ayer, luego de haber terminado con pérdidas el lunes (-1.24%) y martes (-0.94%).

“(Ese rebote) ha sucedido en línea con el repunte global (de los activos de riesgo). Los principales impulsores fueron los sectores de minería con Southern Copper y Buenaventura, con avances superiores al 5%. También en el sector financiero, BAP (Credicorp) e IFS (holding dueño de Interbank) crecieron con subidas mayores a 3%”, señaló César Huiman, de Renta4 SAB.

Los principales activos e índices de la plaza limeña han “respirado”. Sin embargo, la tregua es “una pausa con cautela”, según el analista.

“Si este conflicto no se soluciona, los mercados emergentes como el nuestro, se verían impactados con fuerza; el dólar global se recuperaría, y eso haría que las monedas emergentes (como el sol) caigan. En consecuencia, los activos de mercados emergentes (incluyendo las acciones de la bolsa peruana) también retrocederían, ese es el canal de transmisión. Creo que el mercado local está muy sensible a lo que va a pasar”, manifestó.

En tal sentido, consideró que en los próximos días persistirá la volatilidad.

SOBRE EL AUTOR Omar Manrique Economista periodista. Estudió economía en Pontificia Universidad Católica del Perú. Editor de Finanzas por 10 años.

SOBRE EL AUTOR Guillermo Westreicher Herrera Economista con trayectoria en periodismo y medios digitales.

Mercados. Se animaron con disminución de prima de riesgo del crudo, pero se mantienen en alerta sobre la continuidad de la tregua.