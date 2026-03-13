Para la decisión de mantener la tasa de referencia, se tomaron en cuenta diferentes datos. Por un lado, que en febrero, la tasa mensual de inflación fue de 0.69%, mientras que inflación subyacente (sin alimentos y energía) fue de 0.36%.

“El aumento de la inflación del mes (febrero) se explicó, principalmente, por incrementos en las tarifas de agua y, por factores de oferta, en los precios de algunos alimentos”, detalla la autoridad monetaria.

La tasa de inflación total a doce meses se elevó de 1.7% en enero a 2.2% en febrero. Asimismo, la inflación subyacente a doce meses aumentó de 2% a 2.2% en el mismo periodo.

En esa misma línea, las expectativas de inflación a doce meses se incrementaron ligeramente, pasando de 2% en enero a 2.1% en febrero, ubicándose alrededor del centro del rango meta de inflación, según el BCRP.

Las expectativas de inflación a doce meses se incrementaron ligeramente. (Imagen: Andina)

“Se proyecta que tanto la inflación interanual como la inflación sin alimentos y energía se mantengan alrededor de 2% en el horizonte de proyección. Sin embargo, se prevé que la inflación se ubique transitoriamente en el tramo superior del rango meta en los siguientes meses, debido a factores asociados a fenómenos climáticos, al aumento internacional de los precios de energía y a la interrupción en el suministro de gas natural y de Líquidos de Gas Natural (LGN). Todos estos factores tendrían un efecto temporal en la inflación”, sostiene el banco.

Es decir, el BCRP estima que la inflación no se desbordará del rango meta, que es de entre 1% y hasta 3% anual, lo que puede considerarse optimista.

Pero, ¿qué pasaría si la inflación se desborda, por ejemplo, si los precios del petróleo se mantienen altos por mucho más tiempo al prolongarse la guerra en Irán?

“Si llega un escenario de riesgo en el que el shock inflacionario resulta más persistente de lo anticipado, el BCRP sí podría haberse obligado a subir la tasa de referencia hasta dos veces, incluso. Dos incrementos de 25 puntos básicos (cada uno). Pero creería que sería, sobre todo”, afirmó Eduardo Falen, docente de la Universidad del Pacífico.

“Este escenario claramente no es el central, pero sí hay un sesgo de cautela, que podría adoptar la política monetaria del BCRP en este contexto de mayor incertidumbre externa y presiones sobre los precios”, agregó.

En ese sentido, consideró que el escenario más probable, por ahora, es que la tasa de referencia se mantenga.

Además, refirió que, los posibles shocks, que también podrían venir por el Fenómeno El Niño y el desabastecimiento de gas natural, son considerados “en gran medida transitorios”.

El BCRP mantuvo su tasa de interés de referencia en 4.25%. (Fuente: Andina)

“La reciente aceleración de la inflación responde principalmente a choques de oferta, como el aumento de algunos alimentos y el encarecimiento de la energía. En ese contexto, es razonable que el BCRP adopte una postura de cautela y mantenga la tasa de referencia sin cambios mientras evalúa si estas presiones son efectivamente transitorias”, explicó Silvana Caro, estratega de inversión del área de Asset Management e Intéligo SAB.