En la octava liberación de las AFP, que se efectuó entre noviembre del 2025 y abril del presente año, dispusieron más de S/ 24,000 millones. (Foto: iStock)
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Omar Manrique
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Millones de afiliados de AFP han retirado sus fondos en los últimos años, con las sucesivas leyes emitidas por el Congreso, ¿dónde invirtieron parte de ese dinero?

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