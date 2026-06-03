En la octava liberación de estos ahorros, que se efectuó entre noviembre del 2025 y abril del presente año, dispusieron más de S/ 24,000 millones, ingentes recursos que las personas destinan a gastos e inversiones.

No hay un cálculo exacto de cuál es el destino final de estos fondos, pero las AFP señalan que, en parte, se dirigen a una alternativa que cada día gana más adeptos. Y saben también cuánto es lo que los afiliados pueden ganar con esta opción.

Los afiliados al sistema previsional privado aportan obligatoriamente cada mes como ahorro para su jubilación, o a la expectativa de la aprobación de un nuevo retiro. Sin embargo, cada vez más personas identifican una oportunidad para invertir en las AFP.

Durante el primer cuatrimestre del año en curso los aportes voluntarios a las AFP crecieron 33.3% en comparación con el mismo periodo del 2025. Ello implica una aceleración pues el año pasado aumentaron en 12%.

Si bien existen aportes voluntarios con fin previsional, aquellos sin fin previsional –para inversión– tienen primacía pues representan algo más del 90% de esos aportes.

“No tengo el dato de todo el sistema, pero sí es verdad que muchas personas han retirado (su fondo de AFP) y han puesto (ese dinero) como (un aporte con) fin voluntario”, afirmó a Gestión Piero Irivarren, gerente de inversiones de AFP Habitat Perú.

Aunque estas inversiones pueden tener otra procedencia, como los excedentes que generan los propios afiliados.

Cuatro AFP compiten en el mercado peruano | Foto: Andina

Diversificación

Para efectuar un aporte sin fin previsional, la persona debe tener cinco años de incorporación al Sistema Privado de Pensiones (SPP) o 50 años de edad. La inversión puede retirarse total o parcialmente tres veces al año, y puede convertirse en un fondo con fin previsional si así lo decide el afiliado.

“Siempre (los aportes voluntarios) van a ser una buena alternativa a largo plazo. Creo que las personas están conociendo que esos beneficios que adquieren de los fondos de pensiones los pueden obtener de otra forma mucho más flexible, pero igualmente diversificada” sostuvo el ejecutivo.

Rendimiento

Irivarren también destacó que en el 2025 el rendimiento de los fondos previsionales fue “muy bueno” y que esa senda continúa durante el 2026.

La rentabilidad del fondo 1 entre febrero del 2026 y el mismo mes del 2025 fue de 13.07%, mientras que en el fondo 2, 23.92%, y en el fondo 3, 41.49%, según la SBS (Estos rendimientos también los ganaron aquellos que hicieron aportes voluntarios)

El fondo 1 de las AFP invierte el 90% en renta fija (bonos) pues es el más conservador. El fondo 2 es más moderado, y el fondo 3 es más arriesgado y se compone hasta en un 80% por acciones.

El gerente de AFP Habitat también hizo referencia a la Inteligencia Artificial (IA), y a la apreciación de las acciones de empresas que la desarrollan, como otro factor que podría estar incentivando los aportes voluntarios a las AFP.

Además, aseveró que los fondos previsionales se están recuperando, tras los últimos ocho retiros, en su opinión, principalmente por la rentabilidad ofrecida por las AFP.

Los fondos de pensiones vienen mostrando altas rentabilidades. (Foto: Tinnakorn Jorruang desde Getty Images/iStockphoto)

Gestión de la volatilidad

Sobre la forma en que los gestores de fondos responden a la incertidumbre electoral actual mencionó: “La estrategia no puede estar construida sobre un escenario político específico porque nunca se sabe cuál será. Entonces, lo que hace Habitat es generar una cartera que trate de absorber lo mejor posible esa volatilidad sin tener apuro en tomar decisiones después”.

Así, detalló que la AFP cuenta en su portafolio con acciones, renta fija, commodities, entre otros activos, y que busca siempre invertir el máximo posible en el exterior, es decir, hasta el límite permitido (el tope operativo actual es de 50.5%).

Aplicativo para invertir

Teniendo en cuenta el aumento de los aportes voluntarios, AFP Habitat lanzó un aplicativo para que las personas afiliadas al Sistema Privado de Pensiones, independientemente de la AFP a la que pertenezcan, pueden invertir en los fondos de Habitat de forma 100% digital las 24 horas del día.

“Puedes invertir (mediante aportes voluntarios) con la flexibilidad de retirarlo cuando quieras y bajo el marco vigente sin pagar un impuesto a las ganancias”, dijo Irivarren. Según la SBS, el valor total de la cartera administrada por las AFP asciende a S/ 117,134 millones a abril del 2026, mientras que al cierre del 2025 era de S/ 115,071 millones.