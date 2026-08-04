Fenómeno de El Niño afecta la capacidad de pago de las familias, lo que incide en empresas. (Foto: Andina)
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Omar Manrique
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Las empresas deberán apelar a todo su expertise financiero para poder sortear meses complejos para su actividad económica en un entorno climático adverso.

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