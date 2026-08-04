Ante la inminente llegada del Fenómeno de El Niño, las instituciones financieras redoblarán la prudencia, en particular con aquellos sectores más vulnerables o con menos respaldo para afrontarlo.

Así, una encuesta del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) a representantes de las áreas de riesgos, comercial y finanzas de las diferentes entidades bancarias del país revela que estas endurecerán las condiciones a las que ofrecen créditos a las empresas, sin distinción de tamaño.

El sondeo, efectuado entre el 1 y 17 de julio, muestra que, por primera vez en el año, dichas condiciones se hunden en terreno pesimista, pues las instituciones anticipan que ajustarán los requisitos de financiamiento a las corporaciones, grandes, medianas y pequeñas empresas, así como a microempresas, es decir, a las firmas de todo tamaño.

El principal riesgo

Hacia adelante, el principal riesgo es la persistencia e intensificación del fenómeno, según Credicorp Capital.

“De acuerdo con el Enfen (17-jul), el escenario base contempla la continuidad del Fenómeno El Niño Costero durante el segundo semestre del 2026 con una intensidad fuerte-extraordinaria. En combinación con El Niño Global, podría afectar la segunda temporada de anchoveta y comprometer el desarrollo de cultivos relevantes como arroz, papa, palta, arándanos, espárragos y uva”, indica.

En este contexto, estima una caída del PBI del agro y pesca en torno al 4% en el 2026, algo mayor a lo observado en el 2023.

Si bien el BCRP proyecta que el impacto de El Niño será de -0.7 puntos porcentuales del PBI este año y de -0.9 en el 2027, las entidades financieras consultadas por gestion.pe aseguran que hoy trabajan y toman decisiones sobre la base de escenarios más pesimistas

Sostienen que, a diferencia del 2023, en esta ocasión el efecto será mucho mayor pues confluirán dos anomalías al mismo tiempo: El Niño Costero y el Global -que incide en el Pacífico Central.

Bancos tienen escenarios más severos para El Niño que el BCRP. Por eso ajustan condiciones. FOTOS: JOEL ALONZO/GEC

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¿Cómo pasaron los bancos del optimismo a la preocupación?

El panorama auspicioso que las instituciones financieras tenían tras los resultados electorales, descartado un gobierno antimercado, se tornó preocupante a medida que las previsiones de los centros meteorológicos locales y mundiales (como el NOAA de EE.UU.) elevaban la probabilidad de una perturbación climática severa.

Había optimismo en el sistema financiero porque la demanda respondió y las campañas de la Madre y Fiestas Patrias fueron buenas, sobre todo en los sectores comercio y servicios, pero ahora la banca actúa con precaución por El Niño que se avecina y su posición se ha vuelto conservadora, refiere un gerente bancario.

El sondeo del instituto emisor muestra que las propias instituciones prestamista prevén condiciones crediticias restrictivas en los próximos tres meses, pues sus proyecciones se ubican muy por debajo de los 50 puntos -nivel neutral-, en plena zona de “endurecimiento” de la oferta de financiamiento (ver tabla).

Más difíciles serán las condiciones de los préstamos para las micro y pequeñas empresas, pero también se ajustarán para las medianas y grandes y corporaciones.

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¿Cuáles serán las empresas más afectadas por El Niño?

Entre las empresas, las más afectadas serán las pesqueras y agrícolas en el norte, pero hay vasos comunicantes con otros sectores que también se perjudican, señala el docente de economía de la Universidad del Pacífico, Enrique Castellanos.

“Si al agrobussines y a otros sectores le va mal; se afectará la capacidad adquisitiva de la gente y por eso los bancos serán reticentes a prestarles. Estos, a su vez, jalan a otros negocios, por ejemplo, en Piura, y se reducirán los ingresos”, menciona.

En tal escenario, “si estos sectores piden capital de trabajo, no les van a prestar; es natural que los bancos se protejan”, añade el economista.

Como existe la probabilidad de que el fenómeno irrumpa, los bancos tienen que ser prudentes, pues la mayor parte del dinero que prestan es de la gente y “tienen el compromiso fiduciario de cuidar la plata de terceros”, afirma el economista.

“Es racional lo que está sucediendo. Después de la incertidumbre electoral, se veía mucho optimismo, pero ahora hay conservadurismo en el sistema financiero por la fuerte magnitud que El Niño tendría, con implicancias más graves en el último trimestre del año y el verano”, sostiene un ejecutivo del sector financiero.

Al estar en riesgo las campañas agrícola y de fin de año, se endurecen las políticas de admisión –de otorgamiento de crédito- de las entidades financieras con empresas directamente perjudicadas, como el agro, transporte y comercio, detalla el gerente de división de estrategia y finanzas de Financiera Confianza, Víctor Blas.

“Las políticas de préstamos se tornan más exigentes por zonas y rubros, como la pesca, en la que la oferta de financiamiento está totalmente restringida, incluso para la gran empresa industrial y para los que viven de esa actividad, con quienes las entidades financieras son más exigentes al evaluar su capacidad de pago”, agrega.

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¿Cuáles serán algunas de las condiciones más estrictas de la banca?

En las más estrictas políticas de admisión de la banca, para evaluar préstamos, se discrimina de forma más ácida la relación entre cuota del crédito e ingreso del deudor, y “quedan los más fuertes (a los que se prestará)”, dice otro gerente bancario.

Las condiciones más estrictas por “El Niño” se traducen en una reducción de los montos que se prestan a las empresas, resume Enrique Castellanos, quien anticipa que estas políticas crediticias más rigurosas seguirán hasta fin de año, cuando se tenga mayor claridad sobre el impacto del fenómeno.

Aunque la banca estima que prevalecerán hasta el primer trimestre del 2027.

El Fenómeno de El Niño no solo afecta la producción sino también infraestructura, empleo y salud pública, refiere Credicorp Capital. En el cuarto trimestre del 2023 se perdieron más de 100,000 empleos formales privados del sector agro, mientras que la incidencia del dengue alcanzó un pico de 17,300 casos a nivel nacional, muy por encima del promedio de años sin El Niño (1,000), detalla.

“Asimismo, la elevada exposición de viviendas e infraestructura urbana en la costa norte incrementa el riesgo de pérdidas patrimoniales y disrupciones económicas ante lluvias intensas. La extensión del FEN Costero hasta el verano del 2027 con intensidad fuerte extraordinaria constituye el principal riesgo por monitorear”, añade.

Según Enfen (al 17 de julio) la probabilidad de que ello ocurra ha aumentado a 71%, “aunque entre setiembre y octubre se contará con una evaluación más precisa de su continuidad e impactos”, indica la firma de inversiones.