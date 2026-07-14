El arroz es uno de los principales productos que podría sufrir los impactos de El Niño hasta septiembre (Foto: Andina)
El arroz es uno de los principales productos que podría sufrir los impactos de El Niño hasta septiembre (Foto: Andina)
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Elías García Olano
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Aunque el periodo de mayor afectación que causará el fenómeno de El Niño Costero se espera para el próximo verano, este trimestre (julio-septiembre) esa anomalía climática constituye ya una amenaza para la actividad agrícola de Perú, según prevén nuevos reportes oficiales y advierten los gremios de productores.

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