Hasta fines de junio, el Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) tenía previsto que ese evento mantendría una magnitud fuerte hasta octubre y disminuiría a moderada en noviembre próximo, para retomar su nivel entre moderado y fuerte desde diciembre a marzo 2027.

Esta semana, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), que realiza proyecciones trimestrales, dio a conocer nuevos pronósticos de riesgo agroclimático para el periodo de julio a septiembre de 2026.

La entidad señala que, hasta agosto espera que se sigan presentando a lo largo de la costa peruana temperaturas entre normales a superiores a lo normal, al igual que lluvias entre normales a superiores a lo regular en la Amazonía. Además, hace una revisión a ciertos cultivos clave del país.

Fuertes lluvias golpean el Perú. Fotocomposición: Perplexity, ChatGPT, para Diario Gestión

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Los productos con mayor riesgo

En sus nuevas proyecciones de riesgo agroclimático, prevé que hasta septiembre se presenten condiciones de riesgo entre medias y altas para principales cultivos como el arroz, la papa, la palta, el maíz, el frijol y la quinua.

Así, para el caso del arroz, el producto más sembrado del país, el Senamhi señala que, en la costa norte, puntualmente en el departamento de Piura, el riesgo agroclimático estaría entre medio y alto, debido a que las temperaturas seguirán siendo cálidas. Aunque se esperan lluvias focalizadas, estas no suponen riesgo de inundaciones.

En la parte media y alta de las cuencas Chira-Piura y San Lorenzo (Piura) donde se ha sembrado una “campaña chica” o complementaria, el riesgo estaría también entre medio y alto debido a que no se descarta mayor presión de plagas y enfermedades asociadas a las condiciones cálidas previstas.

producción de papa también estaría en riesgo en este trimestre debido a El Niño, según el Senamhi. FOTO: GIANCARLO SHIBAYAMA/ EL COMERCIO

Otras regiones del norte “en jaque”

En los departamentos de Lambayeque y La Libertad, se pronostican temperaturas máximas y mínimas, y lluvias superiores a sus valores normales. Esta perspectiva climática, en el contexto de alerta de El Niño Costero, refiere la entidad, hace prever una magnitud entre moderada y fuerte de ese fenómeno para el trimestre.

Eso, advierte, implicaría una mayor presión fitosanitaria, principalmente debido a plagas en los almácigos de arroz instalados en los valles La Leche y Zaña (Lambayeque), donde también se desarrolla una “campaña chica”, con la probabilidad además de reducirse la duración de esta etapa a causa de las temperaturas más cálidas.

Impacto en el rendimiento de papa y palta

Para el caso de la papa, de julio a septiembre, en la costa central y sur se espera niveles de riesgo entre bajo y medio, con sectores localizados de riesgo alto en zonas donde la producción se desarrolla mayormente bajo riego.

Explica que, en esas áreas, las temperaturas diurnas cálidas favorecerían el brotamiento, la emergencia y el crecimiento vegetativo; pero cuando esas condiciones persistan durante la fase de tuberización, podrían reducir la formación y el llenado de tubérculos, afectando el rendimiento y la calidad comercial.

En la costa central y sur, anota, podría ocurrir estrés hídrico, menor calibre y deformación de los tubérculos, y además, se podría favorecerían una mayor actividad de plagas como prodiplosis, polilla de la papa, mosca minadora y gusanos de tierra.

Para el caso de la papa, de julio a septiembre, en la costa central y sur se espera niveles de riesgo entre bajo y medio, con sectores localizados de riesgo alto en zonas donde la producción se desarrolla mayormente bajo riego. (Foto: GEC)

En cuanto a la palta, los mayores riesgos en el trimestre se ubican a lo largo de la costa norte, central y sur, donde las plantaciones de la variedad Hass pueden mostrar retraso en la floración, y atraer la presencia de plagas.

Respecto al frijol, la zona de mayor riesgo es vertiente occidental de la sierra norte, con nivel de riesgo de medio a alto para cultivos postreros, y que podría agravarse por la posible presencia de heladas.

Piden información oportuna

A los efectos climáticos sobre los cultivos, Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), añadió que uno de los problemas del sector por resolver para enfrentar El Niño es la falta de información oportuna que debería dar el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) respecto a las expectativas de siembra.

Citó el caso del arroz: la anterior Encuesta Nacional de Intención de Siembra (ENIS), que elabora el Midagri, tenía información incompleta, a su criterio, que no permitió prever que habría sobreproducción del grano. Al final, con todo ello, se derivó en su caída de precios y en la crisis de esa actividad.

Gabriel Amaro, presidente de AGAP.

“Como no se contaba con esa información, recién se han dado cuenta [de la sobreproducción] cuando las molineras [de arroz] estaban con mayores stocks de lo normal, con los almacenes llenos”, anotó.

Además, si bien la nueva encuesta ENIS debía haberse dado a conocer a fines de junio, como sucede cada año desde 2018, el Midagri informó a Gestión que la presentación de resultados de la Encuesta de Intenciones de Siembra de la campaña agrícola 2026-2027 aún se dará a conocer el próximo 14 de julio (aunque, inicialmente se indicó que se daría en agosto próximo).

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¿Qué debe priorizar nuevo Gobierno?

Amaro consideró que una de las prioridades del nuevo Gobierno en el ámbito agrario debe ser una “reingeniería” del Midagri, para volverlo eficiente y que sus servicios lleguen a todos los niveles del sector agropecuario, incluyendo al sector agroindustrial y agroexportador.

Por su parte, el presidente de la Convención Nacional del Agro (Conveagro) Anaximandro Rojas, refirió a Gestión que, actualmente, están preocupados porque ya El Niño está afectando los cultivos de frutales, como el mango, el limón, los arándanos y las paltas.

Además, señaló que les preocupa la situación de los productores arroceros, pues, si bien el actual Gobierno anunció que iba a comprar una parte del arroz que se había producido en exceso para destinarlo a programas sociales, hasta el momento no lo concreta.

En tal sentido, consideró que el nuevo Gobierno debe nombrar al frente del Midagri a un técnico que conozca al sector, que recorra el campo y tome conocimiento de la situación en que se encuentran las cadenas productivas, y actúe en forma preventiva a la ocurrencia de El Niño.