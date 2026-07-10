El vocero del BCRP afirmó también que ya se observa el impacto del FEN en sectores como la pesca. Fotocomposición: Alessandro Azurín, ChatGPT, Diario Gestión.
El vocero del BCRP afirmó también que ya se observa el impacto del FEN en sectores como la pesca. Fotocomposición: Alessandro Azurín, ChatGPT, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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Durante la presentación de su Programa Monetario de julio, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) anticipó cuál será el crecimiento económico que el Fenómeno El Niño (FEN) le restará al Perú este año.

“Bajo ese escenario en el PBI la proyección que se tiene de crecimiento es de 3.4%, que incluye un FEN fuerte. Su impacto se estima en 0.7% p.p..Es decir, de no haber FEN, nuestra proyección no hubiese sido 3.4%, sino 0.7 p.p. más: 4.1%", resaltó Armas.

Armas también indicó que el BCRP ya observó un impacto del FEN tangible en el sector pesca, a raíz de las suspensiones de la captura de anchoveta por el calentamiento de los mares. Por ese, y otros motivos, la proyección del BCRP también contempla que el PBI primario de Perú caiga 1.6% en 2026.

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Presiones de gasto del Congreso aún no afectan déficit fiscal

Sobre este punto, el gerente del BCRP manifestó que la proyección del banco para el déficit fiscal se mantiene en 1.8% este año y aún menos para 2027: 1.5%. Sin embargo, no consideró positivo este dato.

“Esa reducción es porque los términos de intercambio están en niveles extraordinarios y la actividad económica trae más ingresos. Lo que no vemos, y sí pasó en el boom previo del 2004 al 2013, es que esos ingresos se ahorren, con reducciones mayores del déficit e incluso generando un superávit fiscal”, explicó.

Armas sostuvo que la presión de gasto generada por el Congreso aún no afecta las proyecciones del déficit fiscal para este y el próximo año. (Foto: Congreso).
Armas sostuvo que la presión de gasto generada por el Congreso aún no afecta las proyecciones del déficit fiscal para este y el próximo año. (Foto: Congreso).

“Es lo que permite tener espacio fiscal para que el país responda a choques adversos, como fue el Covid o, de darse un FEN, y tener ahorros para enfrentarlo. No tenerlo, cuando no se ahorra, es cuando hay más problemas. Eso pasó en los ochenta y no queremos regresar a ello”, advirtió.

SOBRE EL AUTOR

Periodista económico con más de 5 años de experiencia en el rubro. Conductor de "En Clave Económica" de Diario Gestión en YouTube. Licenciado en Comunicaciones por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cubro temas vinculados a proyectos de inversión público y privada en más de una modalidad y hago seguimiento a diversos sectores económicos.

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