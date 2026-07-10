Durante la presentación de su Programa Monetario de julio, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) anticipó cuál será el crecimiento económico que el Fenómeno El Niño (FEN) le restará al Perú este año.

Ante la consulta de Gestión, Adrián Armas, Gerente Central de Estudios Económicos del BCRP, recordó que las proyecciones que maneja el banco se hicieron considerando que el FEN será fuerte. Bajo esa línea cuantificó su impacto en 0.7% puntos porcentuales (p.p.) al PBI del país en 2026.

“Bajo ese escenario en el PBI la proyección que se tiene de crecimiento es de 3.4%, que incluye un FEN fuerte. Su impacto se estima en 0.7% p.p..Es decir, de no haber FEN, nuestra proyección no hubiese sido 3.4%, sino 0.7 p.p. más: 4.1%", resaltó Armas.

En el caso de la inflación, el vocero del BCRP manifestó que la proyección que mantiene el banco para este año es de 3.8%. Vale recordar que, hasta junio, este indicador de precios se ubicó en 4.01%. Según el banco, la inflación retornaría al rango meta (por debajo del 3%) a comienzos del 2027 y cerraría ese año en 2%.

Armas también indicó que el BCRP ya observó un impacto del FEN tangible en el sector pesca, a raíz de las suspensiones de la captura de anchoveta por el calentamiento de los mares. Por ese, y otros motivos, la proyección del BCRP también contempla que el PBI primario de Perú caiga 1.6% en 2026.

Presiones de gasto del Congreso aún no afectan déficit fiscal

Armas también respondió respecto a las presiones de gasto que ha generado el Congreso saliente al Estado peruano en este último quinquenio, siendo las más recientes medidas como aprobar la gratificación y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) para los trabajadores CAS.

Sobre este punto, el gerente del BCRP manifestó que la proyección del banco para el déficit fiscal se mantiene en 1.8% este año y aún menos para 2027: 1.5%. Sin embargo, no consideró positivo este dato.

“Esa reducción es porque los términos de intercambio están en niveles extraordinarios y la actividad económica trae más ingresos. Lo que no vemos, y sí pasó en el boom previo del 2004 al 2013, es que esos ingresos se ahorren, con reducciones mayores del déficit e incluso generando un superávit fiscal”, explicó.

Armas sostuvo que la presión de gasto generada por el Congreso aún no afecta las proyecciones del déficit fiscal para este y el próximo año. (Foto: Congreso).

En ese sentido, Armas llamó la atención sobre la oportunidad de repetir ese precedente, sobre todo, para no perder la oportunidad de tener recursos que permitan al Estado peruano responder ante riesgos como el propio FEN.

“Es lo que permite tener espacio fiscal para que el país responda a choques adversos, como fue el Covid o, de darse un FEN, y tener ahorros para enfrentarlo. No tenerlo, cuando no se ahorra, es cuando hay más problemas. Eso pasó en los ochenta y no queremos regresar a ello”, advirtió.