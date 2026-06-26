Trabajadores CAS, según ley del Congreso, podrán recibir CTS y gratificaciones desde este año. Falta acordar el monto que se les asignará, tras reciente encuentro entre MEF y legisladores. Foto: Andina
Trabajadores CAS, según ley del Congreso, podrán recibir CTS y gratificaciones desde este año. Falta acordar el monto que se les asignará, tras reciente encuentro entre MEF y legisladores. Foto: Andina
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Redacción Gestión
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, el Poder Ejecutivo planteó que estos beneficios se entreguen gradualmente hasta llegar al 100% en 2030; de esa manera, para este año se iba a asignar un primer tramo del 10% de su pago mensual.

No obstante, la Comisión de Presupuesto retiró una disposición complementaria que especificaba el pago progresivo de la ‘grati’ y la CTS para los trabajadores CAS.

Alejandro Soto, presidente de dicho grupo de trabajo legislativo, , sino que apunta a replantear “una fórmula más viable” debido a que recién se llegaría al 100% en 2030.

“La Comisión de Presupuesto asume el compromiso de trabajar en los próximos días una propuesta técnicamente viable y sin comprometer a la caja fiscal”, indicó Soto.

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El Ejecutivo propone que las gratificaciones y la CTS de los trabajadores CAS alcancen el 100% de la remuneración recién en el año 2030. Foto: Andina.
El Ejecutivo propone que las gratificaciones y la CTS de los trabajadores CAS alcancen el 100% de la remuneración recién en el año 2030. Foto: Andina.

En una sesión realizada este viernes 26, los parlamentarios de la Comisión de Presupuesto cuestionaron la progresividad del pago de las gratificaciones y CTS por tener un “plazo excesivo de 5 años”.

Según el ministro de Economía, Rodolfo Acuña -también presente en la sesión de la citada comisión-

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“No queremos dejar bombas de tiempo a la gestión que va a venir a administrar los recursos del país”, indicó Acuña en la Comisión de Presupuesto.

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