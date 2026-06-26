Luego de que el Congreso aprobara que los trabajadores CAS iban a poder gozar de gratificaciones y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), el Poder Ejecutivo planteó que estos beneficios se entreguen gradualmente hasta llegar al 100% en 2030; de esa manera, para este año se iba a asignar un primer tramo del 10% de su pago mensual.

No obstante, la Comisión de Presupuesto retiró una disposición complementaria que especificaba el pago progresivo de la ‘grati’ y la CTS para los trabajadores CAS.

Alejandro Soto, presidente de dicho grupo de trabajo legislativo, señaló que la decisión no desconoce el derecho de la Ley 32563 —que faculta el pago de estos derechos a los CAS—, sino que apunta a replantear “una fórmula más viable” debido a que recién se llegaría al 100% en 2030.

“La Comisión de Presupuesto asume el compromiso de trabajar en los próximos días una propuesta técnicamente viable y sin comprometer a la caja fiscal”, indicó Soto.

El Ejecutivo propone que las gratificaciones y la CTS de los trabajadores CAS alcancen el 100% de la remuneración recién en el año 2030. Foto: Andina.

En una sesión realizada este viernes 26, los parlamentarios de la Comisión de Presupuesto cuestionaron la progresividad del pago de las gratificaciones y CTS por tener un “plazo excesivo de 5 años”.

Según el ministro de Economía, Rodolfo Acuña -también presente en la sesión de la citada comisión- seguirán apostando por una solución progresiva para el pago de estos beneficios, mas no descartó “ver alternativas”.

“No queremos dejar bombas de tiempo a la gestión que va a venir a administrar los recursos del país”, indicó Acuña en la Comisión de Presupuesto.