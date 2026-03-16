El último jueves el Congreso aprobó dos proyectos de ley que despertaron las alertas del Consejo Fiscal (CF) por su impacto en las cuentas públicas: que los trabajadores bajo el régimen del Contrato Administrativo de Servicios (CAS) gocen de gratificación y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS); y aumentar las pensiones para militares y policías.

En el caso del proyecto sobre la CTS y “grati” para los CAS, el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Gerardo López, había manifestado que el Ejecutivo esperaría la autógrafa para dar una “opinión técnica”, pero ahora la presidenta del Consejo de Ministros (PCM), Denisse Miralles, adelantó cuál es su posición al respecto.

“Lo que ofrezco es una salida. El tema no es solo observar la norma y que quede allí. Hay que darle una solución a las personas que buscar ser reconocidas. Debemos buscar una forma gradual (de aplicarla)”, señaló en entrevista con RPP.

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Miralles, que antes de ocupar el premierato fue titular del MEF, explicó que una resolución similar tuvo una ley sobre la que el CF también advirtió de un impacto negativo: la Ley N.º 32387, aprobada el año pasado, que incrementó el Fondo de Compensación Municipal (Foncomun) en dos puntos porcentuales.

“Muchos gobiernos locales querían que el incremento se dé en un solo año. Se trabajó desde el MEF con sus equipos y se logró que sea paulatino: 0.5% cada año (...) Algo de eso propongo para estas normas (pensiones militares y beneficios laborales a CAS) para que el impacto fiscal no sea tan fuerte”, detalló.

La premier adelantó que parte de estas explicaciones podrían formar parte de su discurso ante el pleno del Congreso este miércoles 18 de marzo, cuando su gabinete vaya al Legislativo para solicitar el voto de confianza.

Recordó también que, a pesar de esta decisión del Gobierno, son conscientes de que ambas normas impulsadas por el Congreso incrementar el gasto corriente del Estado, lo que implica proceder con responsabilidad.

“Para tener más gasto corriente, debes reducir el gasto en inversión. Habrá menos recursos para infraestructura. Eso no puede darse porque eso es desarrollo y beneficia a todos. Debe ser un balance. Creo que sí se puede. No lo veo tan lejano, pero la franqueza no hay que perderla, hay que buscarle una salida rápida”, reiteró.