La premier Denisse Miralles sostuvo que el Ejecutivo aplicó la misma "salida" para implementar el incremento del Foncomun, dictado en 2025. Foto: PCM.
La premier Denisse Miralles sostuvo que el Ejecutivo aplicó la misma "salida" para implementar el incremento del Foncomun, dictado en 2025. Foto: PCM.
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“Lo que ofrezco es una salida. El tema no es solo observar la norma y que quede allí. Hay que darle una solución a las personas que buscar ser reconocidas. Debemos buscar una forma gradual (de aplicarla)”, señaló en entrevista con RPP.

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“Muchos gobiernos locales querían que el incremento se dé en un solo año. Se trabajó desde el MEF con sus equipos y se logró que sea paulatino: 0.5% cada año (...) Algo de eso propongo para estas normas (pensiones militares y beneficios laborales a CAS) para que el impacto fiscal no sea tan fuerte”, detalló.

Recordó también que, a pesar de esta decisión del Gobierno, son conscientes de que ambas normas impulsadas por el Congreso incrementar el gasto corriente del Estado, lo que implica proceder con responsabilidad.

“Para tener más gasto corriente, debes reducir el gasto en inversión. Habrá menos recursos para infraestructura. Eso no puede darse porque eso es desarrollo y beneficia a todos. Debe ser un balance. Creo que sí se puede. No lo veo tan lejano, pero la franqueza no hay que perderla, hay que buscarle una salida rápida”, reiteró.

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