El avance de propuestas en el Congreso para migrar trabajadores CAS al régimen 728 podría añadir miles de millones de soles al gasto del Estado. (Imagen: Andina)
Guadalupe Gamboa
mailGuadalupe Gamboa

El Congreso continúa buscando la eliminación del régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS). Solo en el último año se han presentado un total de 81 proyectos de ley para pasar a los trabajadores contratados bajo CAS -que corresponde al Decreto Legislativo 1057- al régimen laboral del Decreto Legislativo 728, que incluye beneficios laborales como CTS y gratificaciones.

