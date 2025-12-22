El Consejo Fiscal (CF) se mostró de acuerdo con la instalación del denominado “Acuerdo Fiscal por el Crecimiento Sostenible”, impulsado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en busca de proteger la estabilidad y el futuro del Perú, en un contexto de finanzas públicas complicadas.

Sin embargo, señalaron que para que tenga un impacto “efectivo” se requieren acciones complementarias concretas y urgentes orientadas a preservar la sostenibilidad fiscal.

“Para que dicho acuerdo contribuya de manera efectiva a la estabilidad macroeconómica del país, es indispensable que, en paralelo, vaya acompañado (y sea precedido) de acciones urgentes orientadas a salvaguardar la sostenibilidad fiscal”, mencionaron en un comunicado la mañana de este lunes 22 de diciembre.

Sesión del acuerdo fiscal. Autor: Camila Vera Criollo, solo para Diario Gestión.

LEA TAMBIÉN: Los 3 proyectos del Congreso que preocupan al BBVA: esto le costarían al Perú

Como se sabe, este acuerdo convocó a los diferentes poderes del Estado, gobiernos regionales y locales, sector privado, academia y sociedad civil para construir un consenso fiscal con horizonte de largo plazo, a fin de lograr crecimiento, empleo y bienestar.

Puntualmente, se sustenta en tres ejes claves: sostenibilidad fiscal, eficiencia del gasto público y ampliación de la base tributaria.

Desde el consejo valoraron que esta iniciativa promueva un proceso de diálogo amplio y participativo, buscando una gestión responsable y sostenible de la política fiscal.

“Dicho acuerdo será importante para retomar consensos esenciales sobre disciplina fiscal que guíen las decisiones de las próximas autoridades”, añadieron.