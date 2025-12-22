El Gobierno, mediante el MEF, viene impulsando el primer Acuerdo Fiscal por el Crecimiento Sostenible. (Foto: Andina)
El Gobierno, mediante el MEF, viene impulsando el primer Acuerdo Fiscal por el Crecimiento Sostenible. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Consejo Fiscal (CF) se mostró de acuerdo con la instalación del denominado “Acuerdo Fiscal por el Crecimiento Sostenible”, impulsado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), .

Sin embargo, señalaron que para que tenga un impacto “efectivo” se requieren acciones complementarias concretas y urgentes orientadas a preservar la sostenibilidad fiscal.

“Para que dicho acuerdo contribuya de manera efectiva a la estabilidad macroeconómica del país, es indispensable que, en paralelo, vaya acompañado (y sea precedido) de acciones urgentes orientadas a salvaguardar la sostenibilidad fiscal”, mencionaron en un comunicado la mañana de este lunes 22 de diciembre.

Sesión del acuerdo fiscal. Autor: Camila Vera Criollo, solo para Diario Gestión.
Sesión del acuerdo fiscal. Autor: Camila Vera Criollo, solo para Diario Gestión.
LEA TAMBIÉN: Los 3 proyectos del Congreso que preocupan al BBVA: esto le costarían al Perú

Puntualmente, se sustenta en tres ejes claves: sostenibilidad fiscal, eficiencia del gasto público y ampliación de la base tributaria.

Desde el consejo valoraron que esta iniciativa promueva un proceso de diálogo amplio y participativo, buscando una gestión responsable y sostenible de la política fiscal.

“Dicho acuerdo será importante para retomar consensos esenciales sobre disciplina fiscal que guíen las decisiones de las próximas autoridades”, añadieron.

LEA TAMBIÉN: Perú busca adherirse a la OCDE: organismo marca las tres “tareas” económicas por resolver en 2026

TE PUEDE INTERESAR

MEF propone optimizar exoneraciones, ¿por dónde debería empezar? Esto dijo Julio Velarde
MEF pone en la mira las exoneraciones para el próximo Gobierno: este es el plan
MEF y su acuerdo fiscal: los 3 grandes temas que se ponen sobre la mesa

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.