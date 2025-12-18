Tal como lo adelantó Gestión, hoy se realiza la reunión del Gobierno de Perú con distintos actores públicos y privados para lo que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha llamado un “Acuerdo Fiscal por el Crecimiento Sostenible”. Mientras tiene lugar el debate y conversación, ya se adelantó con más claridad cuáles serán los lineamientos.

“ El Acuerdo Fiscal por el Crecimiento Sostenible es un compromiso de país , resultado de un espacio de articulación que convoca a los poderes del Estado, los gobiernos regionales y locales, lor organismos constitucionalmente autónomos, el sector privado, los gremios, la academia y la sociedad civil organizada sobre la base de corresponsabilidad, diálogo y confianza”, se lee en un comunicado compartido a los asistentes durante la sesión, donde estuvo presente Gestión.

El mensaje central es que la sostenibilidad fiscal es indispensable para el crecimiento, la generación de empleo y la reducción sostenida de la pobreza. ¿Cuáles son las líneas de acción que el MEF ha puesto sobre la mesa?

A continuación, lo que se compartió en la reunión:

Responsabilidad y sostenibilidad fiscal

Ejercer una gestión prudente y disciplinada de los recursos públicos con visión de largo plazo y respeto al principio constitucional de equilibrio presupuestal como base de la estabilidad económica y la confianza del país.

Eficiencia y calidad del gasto público

Garantizar y velar porque los recursos invertidos contribuyan a mejorar los servicios esenciales y la infraestructura de calidad, fortaleciendo la transparencia, la gestión eficiente y sostenible de las empresas del Estado, la revisión de programas de bajo impacto y protección de la inversión pública.

Ampliación de la base tributaria

Promover y velar por una ampliación progresiva y sostenible de la base tributaria, basada en una administración tributaria sólida, en la lucha contra la evasión, la informalidad y en la racionalización y optimización de las exoneraciones.

¿Cuáles serán las fases de trabajo de este acuerdo?

La titular del MEF, Denisse Miralles, abrió la conversación y mencionó: “Hoy tenemos la responsabilidad de resguardar el equilibrio fiscal”.

Con ello, explicó que la sesión de hoy es la primera reunión, pero habrá fases de desarrollo para que esto se concrete:

Fase 1: presentación de aportes, enero y febrero 2026.

Fase 2: definición de hoja de ruta, marzo abril 2026.

Fase 3: continuidad y argumento, desde mayo 2026.

Explicó que la hoja de ruta, en la fase 2, se vuelca en el Plan Nacional de Competitividad y luego se invitará a los candidatos a la segunda vuelta para adherirse al conjunto de voluntades.