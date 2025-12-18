A inicios de este mes, seis compañías que tienen contratos para la exploración de diez lotes petroleros en esa zona, habían advertido que la continuidad operativa de esos yacimientos estaría en riesgo, por el incumplimiento en sus pagos, que suman US$120 millones.

Los lotes en mención son el X (a cargo de OIG), III, IV y V (de UNNA Energía), VII y XIII (de Olympic Perú, III, XV y XX (de Petromont), cuyo petróleo extraído mediante contratos de licencia tiene como destino la refinería de Talara.

Operadores empiezan a restringir labores

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Turismo de Talara, Julio Ubillús, informó a Gestión que, debido a esa deuda impaga, los operadores de esos lotes están restringiendo ya sus trabajos de mantenimiento y de algunas reparaciones, situación que se refleja en un aumento del desempleo en esa provincia de la región Piura.

Por esa situación, anotó, también está en riesgo de que se pueda retrasar o desfasar el cumplimiento de los compromisos de inversión, de perforaciones de pozos exploratorios o productivos, que han asumido esas empresas en sus contratos de licencia con el Estado.

Refirió que a esa deuda con los operadores, se suman otros US$30 millones con cerca de 400 empresas proveedoras locales de servicios a la petrolera estatal, sin contar las pérdidas por la paralización del Lotes VI, y la operación limitada del Lote Z-69 (cuyo contrato se extendió a Petroperú).

Suministro de gas en riesgo

A todo esto, le sumó ahora un nuevo factor de preocupación, como es que Gases del Norte del Perú S.A.C. (Gasnorp), que es la firma encargada de la distribución del gas natural en diversas localidades de Piura, ha advertido que dejaría de prestar ese servicio a Petroperú, también por deudas acumuladas impagas.

Gestión supo de forma extraoficial que la petrolera del Estado acumula más de dos meses de servicios impagos a Gasnorp, y que esta empresa informó en forma preventiva a Petroperú de la inminencia del corte del suministro, en cumplimiento del reglamento de distribución de ese servicio, que permite el corte al cabo del vencimiento de dos recibos impagos.

Ubillús advirtió que la nueva refinería Talara necesita varios millones de pies cúbicos de gas al día para poder funcionar, y que, si no cumple con los pagos, corre el riesgo de paralizar también esa planta.

Al respecto, el ex presidente de Petroperú, César Gutiérrez, explicó a Gestión que esa empresa usa el gas natural para alimentar los calderos que producen el vapor empleado en el proceso de refinación y para la cogeneración eléctrica que abastece de energía de dicha refinería.

¿Se podría paralizar la refinería?

En tal sentido, el experto coincidió en que, si Gasnorp suspende el suministro de gas a esa empresa pública, se podría paralizar toda la operación de la nueva planta.

Pero, además, anota, se podría generar un problema para la misma Gasnorp, cuyos ingresos en un 60% provendrían de la petrolera estatal, y por lo cual a su vez podría paralizar sus actividades de distribución del servicio de gas en el norte, afectándose además a las empresas que le proveen de gas en la zona.

Por todas estas razones, el presidente de la Cámara de Comercio de Talara, junto a dirigentes de Perucámaras y otros gremios sostuvieron reunión este martes con autoridades del Gobierno central, solicitando al presidente José Jerí que, con urgencia, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se asegure la liquidez inmediata a Petroperú, sin que ello signifique comprometer el equilibrio fiscal.

A su vez, solicitan activar medidas extraordinarias de alivio tributario y financiero para evitar quiebres en cadena, así como la reactivación inmediata del Lote VI, el relanzamiento del proceso para el Lote Z-69 y el Lote 206, con condiciones contractuales competitivas.

Vence el plazo para honrar deudas

Para Gutiérrez, otro problema adicional se cierne sobre Petroperú, como es el vencimiento del plazo para el pago de préstamos por US$170 millones para financiar la refinería Talara, y que comprenden el pago a los poseedores de bonos, más los intereses y el capital del crédito dado por CESCE.

Estimó que, considerando los ingresos por US$322 millones que les genera la refinería Talara, y la deuda anual que debe abonar, estimada en US$340 millones, la empresa requeriría por lo menos US$500 millones adicionales para poder seguir operando.

El problema, anotó, es que no ha habido cambios en las gerencias a cargo de la compañía, y pese a la crisis que afronta, no puso en duda que se estén pagando ya las gratificaciones a su personal, lo cual no sucedería si fuera una empresa privada, en cuyo caso ya se le habría puesto en suspensión perfecta.

Se busca nuevo salvataje

Para David Tuesta, ex director de Petroperú, el problema de las deudas acumuladas a proveedores de la empresa, y el reclamo que éstos se han visto obligados a plantear al Gobierno, sería una presunta maniobra política dirigida a pedir un nuevo salvataje para la compañía.

“El problema de fondo es que Petroperú no tiene ni para el té, no tiene ni para pagar los proveedores, para pagar la luz y el agua, no tiene para mantener la operación en marcha”, anotó, a lo que le sumó ahora que no tiene para pagar tampoco el gas.

Observó que este tipo de problemas van a continuar, en tanto no se le exija rendición de cuentas como se requiere a una empresa privada, y se mantenga a su actual plana gerencial, pero además dependa del factor político, por lo cual su única salida ahora, es que se la declare en quiebra.

Gestión consultó al área de prensa de Petroperú para confirmar respecto a la presunta agudización de la crisis de la empresa, al que se suma ahora el riesgo en su suministro de gas, pero hasta el cierre de este reporte no obtuvo respuesta.

