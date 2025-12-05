Otras empresas también tienen en la mira algunas áres, por ejemplo, en el lado oeste de Talara. Foto: Minem
Otras empresas también tienen en la mira algunas áres, por ejemplo, en el lado oeste de Talara. Foto: Minem
Carlos Bianchi está próximo a cumplir un mes a la cabeza de Perupetro. En conversación con Gestión, reconoce que uno de los daños más importantes que se ha hecho a la entidad es la injerencia política. Ahora, asegura que no ha sentido presión de ningún frente, así que se prepara a darle impulso a los lotes que están “en la cuerda floja”.

