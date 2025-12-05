A manera de resumen, ¿cómo encontró Perupetro?

Lo encontré con un revés. Se habían caído tres licitaciones: Lote VI, Lote 206 y Z-69.

Por ejemplo, sobre el Lote Z-69, justo el día de mi designación ya se había firmado el contrato temporal por seis meses con Petroperú (después que la convocatoria para adjudicar el lote quedara desierta). En este contexto, hablé con el grupo de Contratación de Perupetro para solicitar un cronograma detallado y así antes del 15 de mayo, que vence el contrato temporal con Petroperú, se tenga el nuevo operador. Ese es uno de los primeros desafíos, pero se va a lograr.

Se están haciendo ajustes para implementar condiciones más atractivas en las nuevas bases del concurso y tener éxito.

¿Qué se está considerando? ¿Se va a considerar también para otros concursos?

Sí, se va a replicar en otros concursos. ¿Qué se está considerando? Se va a evaluar a todos los postores técnica y económicamente en el momento que se lanza el concurso y todos envían sus ofertas técnicas y económicas. Obviamente va a haber competencia, pero a priori vamos a saber si las compañías califican o no para lo que implica este contrato.

Para el caso del Lote Z-69, a esto se sumarán mecanismos, que estamos buscando, en los cuales se vea el tema de las plataformas que pertenecen a Petroperú y aquellas que son de Savia.

Habló del Lote Z-69, en Talara, ¿cuándo sale el concurso que mencionó?

Como decía, lo primero que le pedí al área de Contratación es un cronograma detallado de este lote. Lo ajustamos para no tener pérdida de tiempo y llegar al 15 de mayo del 2026 para ya transferir a un nuevo operador, por tanto, el concurso es mucho antes. Los primeros días de enero deberíamos estar lanzando el proceso, con las bases, debe haber un directorio para aprobar este tema y lanzar las bases. Luego, empezar a recibir a los interesados en un plazo que está en el cronograma…

¿Presiones sobre la entidad?

Una de las preocupaciones que se ha visto en el sector está vinculada a “presiones” a la entidad…

Desde el 2023, Perupetro ha perdido su autonomía como entidad técnica, debido a ciertas decisiones de carácter político. La razón de ser de la entidad es promocionar, contratar, suscribir y supervisar los contratos de petróleo y gas.

Petroperú opera lotes, en sociedad o sola, y ellos para nosotros son un operador más. Nosotros también los debemos supervisar, como a cualquier otro contratista.

Es cierto que ha habido este tipo de injerencias, que siempre se ponen bajo el ámbito de la política. Pero, desde que yo he entrado no he tenido ninguna presión.

Habíamos sabido que había intenciones de retirarlo del cargo, pese a su corto tiempo…

Si me piden dar un paso al costado, el más perjudicado sería el sector hidrocarburos. En este momento, lo que estamos tratando de hacer, además del Lote Z-69, es solucionar la situación de estos dos contratos que se cayeron y que son un caso atípico (Lote VI y Lote 206). En ambos, estamos pronto a salir con un nuevo contratista, hay uno más avanzado que el otro.

Entonces, se está agilizando la empresa, aunque es un período de transición, este Gobierno está concentrado en impulsar cosas que en seis o siete meses den resultados y estos cambios que estamos viendo van en esa línea de iniciar reformas profundas en el sector hidrocarburos.

Anadarko y Chevron

¿Hay un resultado preliminar de la sísmica 3D que realizó Anadarko en los lotes offshore del norte (Lote Z-61, 62 y 63)?

Los resultados desde el punto de vista técnico han confirmado lo que se tenía previamente, es un área muy prospectiva. En este momento ya han procesado la información y están interpretando. Hasta marzo del 2026 tienen como fecha para enviar su intención a Perupetro para pasar al siguiente periodo exploratorio, que implica la perforación de los pozos.

Si bien el plazo es hasta marzo del 2026, ¿ha habido conversaciones con Anadarko al respecto?

Aún no nos hemos reunido en Perupetro, pero recientemente en un evento internacional, Ingepet, nos comentaron que el área es muy interesante. Hoy, ellos tienen que decidir en pasar a la siguiente etapa. Algo que adelantaron públicamente es que si pasan, van a perforar por lo menos tres pozos exploratorios. Es que la única manera de encontrar petróleo hoy en día es perforando.

¿Chevron ha decidido si va a explorar otras áreas en Perú más allá de su alianza con Anadarko?

Entiendo que sí. Pero no solo Chevron, sino otras compañías grandes que están mirando, por ejemplo, el área norte, el lado oeste de Talara. En algún momento incluso la compañía italiana ENI estuvo mirando el norte.

En el caso de la selva, con sus problemas, tiene una volumetría grande. Han estado grandes (empresas) mirando los crudos pesados, alrededor de Camisea. Por ejemplo, los mismos socios de Camisea están tomando áreas para evaluar. Hay un tema que se ha puesto en debate público que es que se acabaría el gas en poco más de una década.

Lotes 206, VI y 192

¿Por qué se canceló el concurso para adjudicar el Lote 206?

En el caso específico del Lote 206, es la unión del Lote XV y el Lote II. En este momento se va a negociar un contrato para el 206.

¿Con quién se está negociando?

Lo primero que se hizo fue ver si la capacidad técnica y financiera de la empresa, sí cumplía con lo que exigía Perupetro. Una vez que se inicien negociaciones y se llegue a un acuerdo, (nos toca) comenzar a recorrer los ministerios para aprobar el contrato de licencia. El tiempo es corto, pero estamos buscando sacar esto lo más pronto posible.

¿Qué va a pasar con el Lote 192? ¿Hasta cuándo tiene plazo Petroperú para poner en producción ese lote hasta que incurra en incumplimiento de contrato?

No es indefinido. Tienen un plazo. Ya se le ha informado a Petroperú. Pero, como se recuerda, hay una controversia con el que era el socio, Upland Oil & Gas. Esta compañía hace unos días ha expuesto su apelación al directorio y se le ha escuchado. En un plazo determinad, se le debe dar la respuesta desde Perupetro.

Pero ¿cuál es el plazo para que ponga en producción el lote?

Es el próximo año. Creo que es hasta octubre 2026.

Sobre el Lote VI, se escogió al final a SPT Energy. ¿Cómo va el contrato?

Esto está a punto de enviarse para aprobación.

Exploración detenida

¿Por qué este año ha llegado a su mínima expresión la inversión en exploración por nuevos yacimientos o confirmar reservas de petróleo o gas natural en el Perú, y qué está haciendo Perupetro para revertir esa situación?

La exploración viene decayendo desde el 2015 – 2016. Ha sido caída libre. El problema es que se ha estado mostrando la misma información de hace 8 o 10 años. No significa que tengamos que adquirir información, pero si tenemos que darle otra forma de presentación.

El miércoles he tenido reuniones con el grupo técnico, que están haciendo evaluación del potencial. Si bien tomarán un año (estos estudios), todo el 2026, pero en aras de agilizar el interés, tenemos un plan para poder mostrar los avances de estos trabajos, salir a buscar al inversionista, identificarlo por tamaños y por cuencas de interés. Hay que ir nosotros a buscarlos.