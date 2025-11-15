El Gobierno formalizó este 14 de noviembre el relevo en la presidencia del directorio de Perupetro S.A., la empresa estatal responsable de promover, negociar y supervisar los contratos de explotación de hidrocarburos en el país.

A través de la Resolución Suprema N.º 016-2025-EM, publicada con las firmas del presidente José Enrique Jerí Oré y del ministro de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo de la Cruz, se dispuso el término del nombramiento de Pedro Oswaldo Chira Fernández y la designación de Carlos Isaac Bianchi Ramírez como su reemplazo.

Según el documento, la decisión se sustenta en las leyes que regulan la organización de Perupetro y del Poder Ejecutivo, que establecen que el presidente del directorio debe ser designado mediante resolución suprema.

El Ejecutivo señala que consideró “por conveniente” dar por concluido el encargo de Chira, quien había asumido el puesto mediante la Resolución Suprema N.º 001-2025-EM.

La norma también precisa que el nombramiento del nuevo titular será refrendado por el Ministerio de Energía y Minas. El Gobierno agradeció formalmente los servicios prestados por el presidente saliente.

La resolución ya se encuentra registrada y publicada para su entrada en vigencia inmediata.