La empresa Upland Oil & Gas, que fuera descalificada por Perupetro para asumir como socio de Petroperú en el contrato de licencia para la operación del Lote 192, ubicado en Loreto, anunció que solicitará la revisión de ese procedimiento a la referida agencia estatal.

Como informáramos, según carta dirigida el 30 de octubre último por Perupetro a Upland, que revisó Gestión, la descalificación se produjo porque la solvencia que demostró dicha compañía sería insuficiente para acreditar la capacidad económica y financiera, para asumir el 79% de participación del contrato de licencia en dicho yacimiento.

Empresa pedirá revisión

Ahora, en un comunicado, Upland indicó que solicitará al directorio de Perupetro la revisión del proceso de calificación para el Lote 192, y asegura que cumplió con enviar toda la información legal y financiera solicitada con el debido sustento financiero para garantizar la totalidad del nuevo monto de inversión exigido.

La citada empresa aseguró que tiene el capital y financiamiento para cumplir con el programa de inversión requerido para volver a poner en producción ese yacimiento, paralizado desde febrero del 2020.

En el comunicado, explica que envió la información solicitada por Perupetro, a través del Informe de Solvencia Financiera elaborado por la empresa (calificadora de riesgo) JCR, que, remarcó, está regulada por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

Calificadora de riesgo reclama

Por otra parte, la calificadora de riesgo JCR Latam, emitió un comunicado en el cual acusó a Perupetro de que –presuntamente- habría atentado contra el sistema de calificación de riesgo, durante el procedimiento que realizó dicha agencia estatal, para calificar la capacidad económico-financiera de Upland como socio de Petroperú para el Lote 192.

En el comunicado, la calificadora indica que Perupetro pretendió acceder a información confidencial al solicitar a JCR Latam (que realizó clasificación de riesgo para Upland) que le remitiera toda la información, documentación de respaldo y criterios de evaluación que había considerado para otorgar información favorable a la solvencia de Upland.

Perupetro replica

En respuesta a ese comunicado, Perupetro informó a Gestión que dicha agencia rechaza categóricamente las afirmaciones contenidas en el comunicado emitido por la calificadora de riesgo JCR Latam, en el que se sugiere que esa institución estaría atentando contra el sistema de calificación de riesgo.

“A lo largo de todos los años de funcionamiento de Perupetro, las evaluaciones de propuestas de inversionistas, ya sea mediante negociación directa o a través de procesos por convocatoria, se han realizado en estricto cumplimiento del marco normativo vigente”, aseveró esa agencia del Estado.

Dichas normas, añadió, no contemplan, bajo ninguna circunstancia la posibilidad de interferir en el sistema de calificación de riesgo.

“Por el contrario, todas las acciones de Perupetro, incluyendo aquellas mencionadas en el comunicado de JCR Latam, tienen como único propósito garantizar la transparencia, la probidad y la idoneidad de los postores, en resguardo de los intereses del Estado peruano”, subraya dicha entidad pública.