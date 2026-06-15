Como consecuencia del impacto, la unidad que llevaba combustible perdió el control y cayó por un abismo de aproximadamente 100 metros. (Foto: Difusión)
Como consecuencia del impacto, la unidad que llevaba combustible perdió el control y cayó por un abismo de aproximadamente 100 metros. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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Un accidente de tránsito se registró en la tarde del domingo en el serpentín de Pasamayo, en la provincia de Huaral, cuando un camión cisterna que transportaba combustible se desbarrancó tras colisionar con otro vehículo pesado, quedando tendido sobre una pendiente de arena a pocos metros del mar.

Como consecuencia del impacto, la unidad que llevaba combustible perdió el control y cayó por un abismo de aproximadamente 100 metros.

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Accidente en Serpentín de Pasamayo
Accidente en Serpentín de Pasamayo

Imágenes captadas desde el mar muestran al vehículo volcado a mitad de la pendiente arenosa. La resistencia del terreno habría amortiguado su descenso, evitando que continuara su recorrido hasta la orilla de la playa.

Pese a la gravedad del accidente, el conductor del camión cisterna fue rescatado con vida. De acuerdo con información recogida por medios locales, tres transportistas que transitaban por la zona descendieron por la peligrosa ladera para auxiliar al chofer, quien había quedado atrapado entre la estructura dañada del vehículo y la arena acumulada tras la caída.

Efectivos de la Policía de Tránsito llegaron al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes y controlar el tránsito vehicular, que permaneció restringido en uno de los carriles mientras se realizaban las labores de atención de la emergencia.

Las autoridades continúan evaluando los riesgos derivados del accidente debido a la naturaleza inflamable de la carga transportada por la cisterna.

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