Accidente de tránsito en Pisco. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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Una persona fallecida y al menos 15 heridas dejó el choque entre un bus turístico y un camión ocurrido en la mañana de hoy martes 7 de abril en la carretera Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 227 distrito de San Clemente, provincia de Pisco, región Ica, se informó.

El fatal accidente ocurrió al promediar las 06:00 horas de hoy martes, a la altura de la empresa Minsur. Ambos vehículos terminaron volcados a una costado de la vía

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La víctima mortal es el conductor del camión su identidad todavia no se ha informado.

Se informó que el bus turístico de color verde, placa Y1R-966, modelo Mercedes Benz, que salía del balneario de Paracas, aparentemente invadió el carril contrario y colisionó contra el camión marca Derco, placa VUM-760, que ingresaba hacia la zona turística.

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