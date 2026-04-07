Una persona fallecida y al menos 15 heridas dejó el choque entre un bus turístico y un camión ocurrido en la mañana de hoy martes 7 de abril en la carretera Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 227 distrito de San Clemente, provincia de Pisco, región Ica, se informó.

El fatal accidente ocurrió al promediar las 06:00 horas de hoy martes, a la altura de la empresa Minsur. Ambos vehículos terminaron volcados a una costado de la vía

La víctima mortal es el conductor del camión su identidad todavia no se ha informado.

Se informó que el bus turístico de color verde, placa Y1R-966, modelo Mercedes Benz, que salía del balneario de Paracas, aparentemente invadió el carril contrario y colisionó contra el camión marca Derco, placa VUM-760, que ingresaba hacia la zona turística.