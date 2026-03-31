El avión dañado de Air Canada se ve en la pista del Aeropuerto Internacional LaGuardia un día después del incidente ocurrido en el distrito de Queens de Nueva York, Nueva York, EE. UU., el 24 de marzo de 2026. (EFE/EPA/SARAH YENESEL)
El avión dañado de Air Canada se ve en la pista del Aeropuerto Internacional LaGuardia un día después del incidente ocurrido en el distrito de Queens de Nueva York, Nueva York, EE. UU., el 24 de marzo de 2026. (EFE/EPA/SARAH YENESEL)
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El director ejecutivo de Air Canada, Michael Rousseau, anunció que dejará su cargo tras provocar una crisis de relaciones públicas con un video en inglés sobre la colisión mortal en la pista del aeropuerto LaGuardia en Nueva York.

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