Rousseau, de 68 años, se retirará al final del tercer trimestre, informó Air Canada en un comunicado difundido el lunes por la mañana.

El 22 de marzo un avión de Air Canada Express, que volaba de Montreal a Nueva York, chocó tras el aterrizaje con un camión de bomberos del aeropuerto, lo que causó la muerte de ambos pilotos. Rousseau publicó un video en el que expresó su “más profundo pesar por todos los afectados”. Sin embargo, las únicas palabras que pronunció en francés fueron “bonjour” al inicio y “merci” al final. Se incluyeron subtítulos en francés.

Esto provocó una fuerte reacción en Quebec, donde la Asamblea Nacional, votó por 92 a 0 a favor de una moción que pedía la renuncia de Rousseau. Muchos canadienses francófonos señalaron que uno de los dos pilotos fallecidos en el accidente, Antoine Forest, era de Quebec.

La mayor aerolínea de Canadá está obligada a ofrecer servicios en inglés y francés, los dos idiomas oficiales del país. También tiene su sede en la región de Montreal, el centro empresarial y financiero de Quebec, la única provincia canadiense donde el francés es el idioma mayoritario.

Michael Rousseau, CEO de Air Canada, dejará su cargo en el tercer trimestre.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, criticó duramente a Rousseau la semana pasada y afirmó que el video mostró una “falta de criterio y de empatía”.

“Vivimos orgullosamente en un país bilingüe y empresas como Air Canada tienen la responsabilidad de comunicarse siempre en ambos idiomas oficiales, independientemente de la situación”, dijo Carney a periodistas.

Rousseau se disculpó y afirmó que estaba “profundamente entristecido” de que “su incapacidad para hablar francés haya desviado la atención del profundo dolor de las familias y de la gran resiliencia de los empleados de Air Canada”.

Air Canada indicó que el directorio ha estado trabajando en un plan de sucesión durante más de dos años y que en enero inició una búsqueda externa a nivel global. “El directorio evaluará una serie de criterios de desempeño al analizar a los candidatos, incluida la capacidad de comunicarse en francés”, señaló la aerolínea.

Rousseau recibió una compensación de C$ 13.1 millones (US$ 9.4 millones) el año pasado, según el más reciente informe regulatorio de la compañía.

En 2021, poco después de ser nombrado director ejecutivo, Rousseau ofreció un discurso ante líderes empresariales en Montreal casi completamente en inglés. Tras el evento, expresó cierto orgullo por haber vivido más de una década en Montreal sin hablar francés, lo que generó indignación en Quebec. En esa ocasión también se disculpó.