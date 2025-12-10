La aerolínea Air Canada reinició el último viernes sus vuelos en Perú con las rutas directas Lima–Toronto y Lima–Montreal, cada una con dos frecuencias semanales. Dicha compañía aérea, en el 2023, dejó de operar en el mercado peruano porque no tenía los aviones necesarios, lo cual fue superado.

Ahora, la empresa retomó operaciones con Boeing 787-8 Dreamliner, aeronaves con capacidad para 255 pasajeros, distribuidos en 20 asientos en signature class, 21 en premium economy y 214 en clase turista.

“El ingreso de este operador incrementa las posibilidades de viaje, mejora los tiempos de conexión y posiciona a nuestro país como un destino competitivo y accesible para los mercados emisores de largo radio, reflejando la confianza en el dinamismo y potencial del mercado peruano”, señaló la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera.

Air Canada reinicia operación en Perú con cuatro frecuencias semanales. (Foto: CNW).

Consolidación de Air Canada a nivel regional

Hace unos meses, el gerente regional de Air Canada para Chile, Perú, Ecuador y Colombia, Alfredo Babun, señaló que retornar a Lima era muy importante, pues se trata de un mercado atractivo, lo cual contribuye al objetivo de la aerolínea de consolidarse a nivel regional y atender la creciente demanda de pasajeros.

“Tuvimos que dejar de operar porque no contábamos con el avión para poder realizar los vuelos, pero hoy ese inconveniente ya ha sido superado”, reiteró el directivo.