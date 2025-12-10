Air Canada volvió a operar en Perú el último viernes.
Air Canada volvió a operar en Perú el último viernes.
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La aerolínea , cada una con dos frecuencias semanales. Dicha compañía aérea, en el 2023, dejó de operar en el mercado peruano porque no tenía los aviones necesarios, lo cual fue superado.

Ahora, la empresa retomó operaciones con Boeing 787-8 Dreamliner, aeronaves con capacidad para 255 pasajeros, distribuidos en 20 asientos en signature class, 21 en premium economy y 214 en clase turista.

“El ingreso de este operador incrementa las posibilidades de viaje, mejora los tiempos de conexión y posiciona a nuestro país como un destino competitivo y accesible para los mercados emisores de largo radio, reflejando la confianza en el dinamismo y potencial del mercado peruano”, señaló la .

Air Canada reinicia operación en Perú con cuatro frecuencias semanales. (Foto: CNW).
Air Canada reinicia operación en Perú con cuatro frecuencias semanales. (Foto: CNW).
LEA TAMBIÉN: Latam Airlines: vuelos no se han afectado tras advertencia sobre aeronaves Airbus A320

Consolidación de Air Canada a nivel regional

Hace unos meses, , señaló que retornar a Lima era muy importante, pues se trata de un mercado atractivo, lo cual contribuye al objetivo de la aerolínea de consolidarse a nivel regional y atender la creciente demanda de pasajeros.

“Tuvimos que dejar de operar porque no contábamos con el avión para poder realizar los vuelos, pero hoy ese inconveniente ya ha sido superado”, reiteró el directivo.

LEA TAMBIÉN: Low cost Sky proyecta transportar 158,000 pasajeros en Perú por Navidad y Año Nuevo

TE PUEDE INTERESAR

Air Canada suspenderá vuelos ante posible huelga de sus auxiliares: los detalles
SKY y Air Canada sellan alianza interlineal para ampliar rutas en Sudamérica
Air Canada reanuda sus vuelos directos entre Lima y Canadá: Los detalles

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.