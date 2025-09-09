Air Canadá reanudará sus vuelos directos hacia el Perú. Foto: Cortesía.
Air Canadá reanudará sus vuelos directos hacia el Perú. Foto: Cortesía.
reiniciará sus vuelos en Perú en las rutas y desde el 5 de diciembre, ofreciendo dos frecuencias semanales en cada tramo.

Recordemos que, en 2023, dejó de operar en el mercado peruano porque no tenía los aviones necesarios para cubrir dichas rutas, pero que esto ya ha sido superado según precisó el para Chile, Perú, Ecuador y Colombia, Alfredo Babun, para la agencia Andina.

“Para nosotros, retornar a Lima es muy importante porque se trata de un mercado sumamente atractivo. Tuvimos que dejar de operar porque no contábamos con el avión para poder realizar los vuelos, pero hoy ese inconveniente ya ha sido superado”, afirmó el ejecutivo.

Asimismo, remarcó que el objetivo de la aerolínea es consolidarse a nivel regional y atender la creciente demanda de pasajeros.

“Queremos consolidarnos a nivel regional y atender efectivamente la creciente demanda de pasajeros que buscan opciones ágiles, seguras y cómodas entre América del Sur y Norteamérica”, señaló .

destacó que el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez tendrá un impacto positivo en el desarrollo comercial y turístico del país debido a su infraestructura.

Además, representa como país una oportunidad para que turistas sudamericanos, especialmente peruanos, viajen y conozcan las atracciones y su cultura.

Una aeronave de Air Canada en pista, lista para retomar operaciones hacia Lima desde diciembre de 2025, como parte de su renovada estrategia de expansión en Sudamérica. (Foto: Charly TRIBALLEAU / AFP)

