La aerolínea Air Canadá reiniciará sus vuelos en Perú en las rutas Lima-Toronto-Pearson y Lima-Montreal desde el 5 de diciembre, ofreciendo dos frecuencias semanales en cada tramo.

Recordemos que, en 2023, la compañía aérea dejó de operar en el mercado peruano porque no tenía los aviones necesarios para cubrir dichas rutas, pero que esto ya ha sido superado según precisó el gerente regional de Air Canadá para Chile, Perú, Ecuador y Colombia, Alfredo Babun, para la agencia Andina.

“Para nosotros, retornar a Lima es muy importante porque se trata de un mercado sumamente atractivo. Tuvimos que dejar de operar porque no contábamos con el avión para poder realizar los vuelos, pero hoy ese inconveniente ya ha sido superado”, afirmó el ejecutivo.

Asimismo, remarcó que el objetivo de la aerolínea es consolidarse a nivel regional y atender la creciente demanda de pasajeros.

“Queremos consolidarnos a nivel regional y atender efectivamente la creciente demanda de pasajeros que buscan opciones ágiles, seguras y cómodas entre América del Sur y Norteamérica”, señaló el directivo.

Babun destacó que el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez tendrá un impacto positivo en el desarrollo comercial y turístico del país debido a su infraestructura.

Además, señaló que Canadá representa como país una oportunidad para que turistas sudamericanos, especialmente peruanos, viajen y conozcan las atracciones y su cultura.