La aerolínea argentina Flybondi informó que, a partir de diciembre de 2025, operará una nueva ruta internacional que unirá Puerto Iguazú (Argentina) y Lima (Perú). Con este trayecto, Perú se convierte en el tercer destino latinoamericano de la compañía, que ya vuela a Brasil y Paraguay.

El plan contempla cuatro vuelos semanales los días lunes, miércoles, viernes y domingos. Según la empresa, los boletos estarán disponibles en su página web desde la próxima semana.

Flybondi inició operaciones en 2018 y ha transportado más de 16 millones de pasajeros en Argentina y América Latina. Actualmente, cuenta con una flota de 14 aviones Boeing 737-800 NG.

El crecimiento de la aviación low cost transforma el acceso a viajes internacionales. (Foto: GEC).

¿Qué impacto tendrá la nueva ruta de Flybondi en el turismo peruano?

La apertura de la ruta Iguazú-Lima busca dinamizar el flujo de visitantes internacionales. De acuerdo con Flybondi, esta conexión contribuirá a fortalecer el turismo en ambos países, con un impacto positivo en la industria hotelera, gastronómica y de transporte.

En julio de 2023, Lima Airport Partners (LAP) había adelantado a Gestión el interés de Flybondi por ingresar al mercado peruano hacia fines de ese año. Sin embargo, la compañía confirmó que su llegada oficial al país se concretará en diciembre de 2025.

Según información recogida por Aviacionline, con la nueva ruta, el corredor aéreo Argentina-Perú alcanzará aproximadamente 94 vuelos semanales, algo no visto desde 2018–2019.

FLYBONDI EN EL MERCADO REGIONAL

Flybondi tiene presencia en 17 destinos domésticos en Argentina y cinco rutas internacionales en Brasil, además de un vuelo a Paraguay. Con el ingreso a Perú, amplía su red en Sudamérica y refuerza la competencia en el segmento de bajo costo, donde busca consolidar su propuesta de conectividad accesible.

Según el portal AviationLine, en julio de 2025, Flybondi alcanzó una participación del 17 % del mercado doméstico argentino y 3 % del mercado regional, además de gestionar el 80 % de los servicios en tierra (ground handling) en los aeropuertos donde opera.