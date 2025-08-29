La iniciativa se enmarca en la Ley N.° 29159, que declara de necesidad y utilidad pública la prestación de servicios de transporte aéreo a zonas aisladas que cuenten con infraestructura aeroportuaria. Foto: MTC.
La iniciativa se enmarca en la Ley N.° 29159, que declara de necesidad y utilidad pública la prestación de servicios de transporte aéreo a zonas aisladas que cuenten con infraestructura aeroportuaria. Foto: MTC.
El anunció que la ciudad de Ilo, en la región , será incluida en el programa de vuelos subsidiados, lo que permitirá a su población acceder a pasajes aéreos con descuentos de hasta 70 % en la ruta Ilo–Lima–Ilo.

La medida se formalizó mediante la Resolución Ministerial N.° 583-2025-MTC/01.02, publicada hoy en el Diario Oficial El Peruano, que incorpora a Ilo en el denominado Paquete 6: Moquegua. Con ello, más de 75 mil personas podrán beneficiarse con tarifas accesibles gracias al sistema de cofinanciamiento implementado por el .

“Desde el trabajamos para que el transporte aéreo no sea un privilegio, sino un derecho accesible para todos. Con la inclusión de Ilo en el programa de vuelos subsidiados, cumplimos con un compromiso de este Gobierno: acercar a la población a más oportunidades de salud, educación y desarrollo económico”, señaló el ministro .

La iniciativa se enmarca en la Ley N.° 29159, que declara de necesidad y utilidad pública la prestación de servicios de transporte aéreo a zonas aisladas que cuenten con infraestructura aeroportuaria, pero carezcan de oferta privada. Su finalidad es promover el desarrollo socioeconómico sostenible, mejorar la calidad de vida y reducir la pobreza en regiones apartadas.

Hasta antes de esta inclusión, los ciudadanos de Ilo que deseaban viajar a Lima debían desplazarse por tierra hasta Tacna -unas dos horas de trayecto- para luego abordar un vuelo comercial.

Actualmente, el programa de vuelos subsidiados también beneficia a localidades de Loreto, Ucayali, San Martín, Amazonas, Madre de Dios y Lambayeque. Con Ilo, se amplía el alcance a Moquegua, priorizando el traslado de personas con tratamientos médicos, estudios, capacitaciones o gestiones laborales.

Además, la norma publicada hoy incorpora la ruta Pucallpa–Bolognesi–Pucallpa dentro del Paquete 2: Ucayali, ampliando así la cobertura del programa de subvenciones en la Amazonía.

