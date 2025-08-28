La propuesta inicial del MTC habría dado un giro, a raíz de que LAP plantea establecer una "ciudad aeropuerto" en su área concesionada. (Fuente: Andina).
La propuesta inicial del MTC habría dado un giro, a raíz de que LAP plantea establecer una "ciudad aeropuerto" en su área concesionada. (Fuente: Andina).
Alessandro Azurín
Alessandro Azurín

La nueva terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH) recién tenía un mes activo y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) sorprendió al Perú. A inicios de julio, el ministro César Sandoval anunció que su cartera tenía la intención de reabrir el viejo AIJCH y operar así con dos terminales. LAP salió rápidamente a descartar la propuesta, pero el MTC anunció que buscarían un acuerdo. ¿Se avanzó algo a la fecha?

