Nuevo enlace hacia el terminal aéreo. El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, informó este 19 de agosto que el Corredor Rojo contará con una nueva ruta que conectará directamente el óvalo La Perla con el aeropuerto Jorge Chávez. El pasaje general tendrá un costo de S/ 1.20, mientras que los escolares y universitarios pagarán S/ 0.60.

Durante la conferencia de prensa participaron también el jefe de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), Jaime Romero, y el alcalde de Pachacámac, Enrique Cabrera Sulca.

LEA TAMBIÉN: AeroDirecto Sur desvía desde hoy su ruta por obras de la Línea 4 del Metro

El titular del MTC detalló que, además, se viene evaluando la ampliación de la ruta Callao–La Molina hasta Manchay, donde se sumarán 15 buses que funcionarán a gas natural vehicular (GNV). Los usuarios podrán recargar sus pasajes mediante la aplicación Plin y, en el tramo comprendido entre la calle Miguel Grau y la avenida Víctor Malásquez, accederán a un segundo viaje sin costo adicional. La tarifa desde la avenida La Molina hasta Manchay se fijó en S/ 1.00.

En el caso del Corredor Azul, se incorporarán 20 buses a GNV para reforzar los servicios alimentadores de la avenida Perú y de la ruta Tacna–Quilca (357 y 358) . Asimismo, el servicio 303 empezará a operar también los domingos, y la ruta 301 ampliará su horario de atención de lunes a sábado.

Nuevo servicio del corredor Azul, que unirá el Centro de Lima con San Martín de Porres. Foto: ATU.

Como parte de las mejoras en el sistema de transporte, Sandoval inauguró el nuevo Centro de Control, que permitirá monitorear en tiempo real la operatividad de los corredores y coordinar directamente con la central 105 de la Policía Nacional para atender emergencias.

Finalmente, se anunció la instalación de un tótem informativo en la estación La Cultura, el cual brindará a los pasajeros datos actualizados sobre los servicios, estará integrado con Lima Pass y contará con señalética clara y accesible para optimizar la experiencia de viaje.