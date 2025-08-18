Desde ayer, domingo 17 de agosto, se puso en marcha el plan de desvío vehicular aprobado por la Municipalidad Provincial del Callao, con motivo del inicio de obras de la estación Carmen de la Legua (E4-8), correspondiente al ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao, informó la concesionaria.

Las obras se ejecutarán en la Av. Faucett, entre el Jr. Hipólito Unanue y la Calle Luna Pizarro, restringiendo temporalmente la circulación en sentido sur-norte.

Esta medida forma parte de la construcción de una de las ocho estaciones que conforman la extensión de la Línea 4, a través de la av Faucett, y que conectará con el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

En esta primera fase se mantendrá habilitado el sentido norte-sur de la Av. Faucett.

El transporte público deberá usar las vías auxiliares de las avenidas Faucett y Óscar R. Benavides como rutas alternas para continuar su recorrido por la Av. Enrique Meiggs y la Av. Argentina, y así retomar su ruta por la Av. Faucett.

El transporte privado podrá circular por las avenidas San José, Garcilaso de la Vega y Conde de Lemos para retomar su recorrido por la Av. Faucett en sentido sur-norte.

El ramal de la Línea 4 cuenta con ocho estaciones:

Gambetta

Canta Callao

Bocanegra

El Olivar

Quilca

Aeropuerto

Morales Duárez

Carmen de la Legua

Algunas de estas ya presentan avances importantes, mientras otras, como la estación ubicada en el aeropuerto, están en fases iniciales.

Las autoridades pidieron a conductores y peatones tomar las precauciones necesarias debido a los cambios en la circulación y reiteraron su compromiso con el avance de una obra clave para mejorar la conectividad en el Callao.