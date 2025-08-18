¿Cuáles son las cinco zonas de Lima más rentables para invertir en una vivienda? La zona comercial de Lince lidera el ranking, con una tasa de rentabilidad de 7% anual , según reporta el portal inmobiliario Urbania, con datos a julio del 2025.

El nivel de rentabilidad se obtiene al comparar la inversión que se requiere para comprar un inmueble, respecto al nivel de ingresos que se generará por su alquiler.

Así tenemos que en Lince-zona comercial en cada año de alquiler se recupera el 7% del monto de inversión. Ello también se traduce en que la inversión total se recuperará en 14,2 años.

La tasa de rentabilidad de 7% anual se obtiene debido a que el precio promedio de venta de viviendas en esta zona es de S/ 6,636 x m2 (un dpto. de 100 m2 cuesta en promedio S/ 663,600), mientras que el precio de alquiler por un dpto. de 100 m2 es de S/ 3,888 al mes en promedio (ver cuadro).

El top 5 del ranking de las zonas más rentables para invertir en una vivienda lo completan San Miguel (zona costanera), Lima Cercado (zona sur), Chorrillos (zona este) y Magdalena (zona tradicional) .

Estas zonas son las más rentables pues los precios de las propiedades son relativamente bajos y los precios de los alquileres están al alza, indicó Luciano Barredo, gerente de marketing de Urbania y Adondevivir. “Por eso allí la rentabilidad es mayor”, remarcó.

Entre las zonas del top 5, Chorrillos-este es la que requiere de una menor inversión, pues el costo promedio de venta es de S/ 4,103 x m2 (ver cuadro).

Es decir, un inmueble de 100 m2 se vende a S/ 410,300. La zona de Chorrillos-este se ubica frente al mar, entre las avenidas Alameda Sur y Caminos del Inca (ver mapa).

LEA TAMBIÉN: Las dos formas de inversión en una vivienda y cómo alcanzar la mayor rentabilidad

A continuación, presentamos los mapas con las ubicaciones de las cinco zonas de Lima más rentables para invertir en una vivienda: