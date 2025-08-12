¿Está permitido que una cochera sea usada también como depósito? Al respecto, los especialistas consultados señalaron que será clave revisar lo que establece el reglamento interno del condominio.

En la mayoría de los casos, el reglamento interno señala claramente que un estacionamiento solo se debe usar para parquear un vehículo, por lo que no está permitido que también se utilice como depósito.

Muchos dueños de estacionamientos señalan que al ser una propiedad privada, ellos pueden utilizar esta área como lo crean conveniente, por lo que tendrían derecho a usarlo como depósito, ¿cómo responder a ello?

“Están equivocados, pues la propiedad privada tiene sus límites, no es irrestricta. La Constitución establece que la propiedad tiene que estar regulada según las normas de orden legal”, subraya Luis Francisco Paz, especialista en temas inmobiliarios del estudio Miranda & Amado.

“Por eso, puedo tener un terreno en El Olivar y no por ello puedo construir un edificio de 40 pisos, pues la propiedad privada está sujeta a la normativa legal”, agrega.

Depósitos en estacionamientos: cómo reclamar

Los pasos para cambiar el uso inadecuado de un estacionamiento deberían empezar por el reclamo de los vecinos ante la Junta de Propietarios del Condominio, para que se le requiera al propietario infractor adecuar el uso de su estacionamiento. Y de no aceptar ello, se pueden imponer multas contempladas en el reglamento interno.

Si la oposición del propietario infractor continúa, los vecinos podrían recurrir al área de fiscalización de su municipio, pues está facultada para inspeccionar y ordenar el desalojo de un depósito no autorizado.

Incluso puede ocurrir que el propietario construya en su estacionamiento un depósito con paredes de drywall. En esos casos, la municipalidad también está facultada para emitir una orden de demolición, indicó Luis Francisco Paz.

“La municipalidad tiene competencia para emitir una orden de demolición y multa para ese propietario, si es que esa construcción va en contra de las normas vigentes”, remarcó el especialista.

Los peligros de tener un depósito informal

Existen tres riesgos al usar una cochera como un depósito informal, indicó Alexander Montenegro, especialista en temas inmobiliarios del estudio Monroy & Shima Abogados.

El primero es un riesgo funcional, ya que los estacionamientos están diseñados de acuerdo al flujo vehicular, por lo que el tener un depósito puede afectar el tránsito y generar accidentes.

El segundo riesgo es sanitario, ya que al tener un depósito en condiciones inadecuadas, se puede generar contaminación ambiental o afectar a la salud si se convierte en un foco de atracción de roedores o insectos.

El tercer riesgo es legal, ya que por todo lo mencionado antes, el propietario quedará expuesto a la imposición de multas, ya sea a nivel del condominio o de la autoridad municipal.

“En un estacionamiento se podría dejar algún mueble por unas horas, pero usarlo como depósito de forma permanente claramente contraviene la naturaleza del uso del estacionamiento”, remarcó Alexander Montenegro.

Agregó que otra vía de reclamo de los vecinos es ir a una conciliación. Y si ello no resulta se puede interponer una demanda judicial. “Un juez podría ordenar el desalojo de ese depósito”, anotó.