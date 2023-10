En diálogo con Gestión, Fernando Gómez, gerente de Los Portales Estacionamientos, comentó que proyectan ingresos superiores a los S/ 100 millones para el cierre de este año, producto de la incorporación de 100 estacionamientos, puntualmente del Grupo Intercorp, además de micro playas y playas comerciales. La compañía cerró el 2022 con 184 estacionamientos (propios y de terceros) y para diciembre del 2023 espera bordear los 280.

De cara al próximo año, el ejecutivo adelantó que la meta es facturar entre S/ 210 millones y S/ 215 millones, apalancado por las nuevas incorporaciones del 2023 y el crecimiento orgánico del negocio, que oscila entre 6% y 8%. “Sumado a lo conseguido este año, el crecimiento esperado también involucra la incorporación de nuevas operaciones y la generación de nuevos productos al usuario”, agregó.

En línea con el ritmo de crecimiento, Gómez remarcó que las expectativas de crecimiento para los siguientes años se deben al nuevo perfil del accionista. En junio del 2023, Los Portales Estacionamientos confirmó la venta el 85% de su negocio de estacionamientos a AC Capitales y el 14.99% de la participación de la empresa en el negocio de estacionamientos al Grupo Raffo. “Dada la necesidad estratégica del negocio, apostamos por un perfil de accionista orientado a grandes inversiones, con el que hemos vuelto a poner sobre la mesa nuevos proyectos”, reveló.

Proyectos en carpeta

Con miras a aumentar su operación, el ejecutivo adelantó que en Los Portales Estacionamientos se encuentran analizando un par de opciones para nuevas concesiones en Lima. “Esperamos que estos proyectos comiencen a tomar forma para aterrizarlos en 2024. Con ello, podríamos comenzar con un desarrollo importante a partir del 2025. En relación a la inversión, aún no podemos dar detalles porque involucra a entes estatales, pero podríamos estar hablando de una concesión entre US$ 5 millones y US$ 8 millones, lo cual está condicionado por la cantidad de estacionamientos que se implementen”, explicó.

Gómez mencionó que también contemplan la compra de activos. “Aún estamos en proceso de evaluación de dos activos que esperamos resolver en lo que queda del año para poder realizar implementaciones importantes a partir del 2024. Estamos hablando de una inversión en conjunto que oscila entre US$ 10 millones y US$ 15 millones”, dijo.

Paralelamente, el ejecutivo destacó que recientemente ganaron la licitación de un concurso convocado por Lima Airport Partners (LAP) para la operación y equipamiento de los nuevos estacionamientos del aeropuerto (Terminal 2) con una propuesta de inversión cercana a los US$ 5 millones. De acuerdo a la compañía, se trata de un contrato de ocho años para una nueva área que agrupará alrededor de 1,200 espacios para autos, además de una zona de taxis, buses, y para funcionarios y colaboradores de LAP, entre otras zonas.

La apuesta tecnológica con Apparka

Gómez aseguró que Apparka, el aplicativo de Los Portales Estacionamientos, maneja alrededor de 212,000 usuarios. Se estima cerrar el año con entre 215,000 y 220,000. La recaudación de la app el año pasado superó los S/ 10 millones y la meta para el 2023 es bordear los S/ 15 millones.

“Como estrategia de negocio, nos apoyamos mucho en la tecnología. Estamos enfocados en brindar argumentos objetivos para convencer a nuestro cliente de que la automatización es clave para el modelo de negocio, siempre asociado a una mejor experiencia para los clientes”, destacó Gómez.

Con miras al 2024, anticipó un crecimiento relevante para la aplicación, debido al incremento de la aceptación de sus clientes que apuestan por la tecnología. “Estamos incorporando nuevas funcionalidades que anunciaremos en unos días. Nuestra visión es convertir al aplicativo en un hub vehicular en el que se integren funciones relacionadas con el parqueo, SOAT, mantenimiento de auto, abastecimiento de combustible, entre otras”, sostuvo.

